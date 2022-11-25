На крымском телевидении хакеры включили рассказ Подервянского
На телевидении, которое транслируется во временно оккупированном Крыму, хакеры запустили рассказ Леся Подервянского, в котором говорится о “планах бога на Россию”.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальных сетях.
— У них свет есть, пусть просветляются, — отметили в ЦСК ВСУ.
Отрывок из этого рассказа, размещенного хакерами по крымскому телевидению, содержит следующий диалог:
— Я разработал спецоперацию Vel’ZеVul и пометил их своими знаками, — сказал Сатана, немного смущаясь.
— Я поставил в их главе конченого м*дака, он не совершит никакой ошибки, — сказал Сатана.
— Так, как в прошлый раз с Горбачевым? – спросил Бог.
– Еще лучше, – сказал нечистый, – Горбачев начал с того, что лишил их водки, а этот начал с сахара, туалетной бумаги и женских прокладок. Они обрастут шерстью и будут с**ать лапы…
В начале ноября украинские ИТ-специалисты получили доступ к сетям и внутренним документам центрального банка России.
Благодаря этому удалось получить информацию о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях центробанка РФ.