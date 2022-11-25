На крымском телевидении хакеры включили рассказ Подервянского

Ноябрь, 25 в 15:18

На телевидении, которое транслируется во временно оккупированном Крыму, хакеры запустили рассказ Леся Подервянского, в котором говорится о “планах бога на Россию”.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

— У них свет есть, пусть просветляются, — отметили в ЦСК ВСУ.

Отрывок из этого рассказа, размещенного хакерами по крымскому телевидению, содержит следующий диалог:

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