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Факты / Україна / Общество

На крымском телевидении хакеры включили рассказ Подервянского

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На крымском телевидении хакеры включили рассказ Подервянского

На телевидении, которое транслируется во временно оккупированном Крыму, хакеры запустили рассказ Леся Подервянского, в котором говорится о “планах бога на Россию”.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

— У них свет есть, пусть просветляются, — отметили в ЦСК ВСУ.

Отрывок из этого рассказа, размещенного хакерами по крымскому телевидению, содержит следующий диалог:

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