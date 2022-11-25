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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Что такое Голодомор и почему начался геноцид

Что такое Голодомор и почему начался геноцид

В четвертую субботу месяца, 26 ноября, в Украине чествуют День памяти жертв Голодомора. Что нужно знать о геноциде украинского народа — в материале Фактов ICTV.

Что такое Голодомор

Голодомор — сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная ​​на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.

Предпосылки Голодомора

Коллективизация. Для осуществления массового террора голодом власть осуществила насильственную коллективизацию (объединение единоличных сельских хозяйств в коллективные).

Хлебозаготовки. Тогдашняя власть приняла закон о хлебозаготовках, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна.

Раскулачивание селян. Ликвидирован слой богатых жителей сел и изъяты значительные запасы сельскохозяйственной продукции, которые хранились в кулацких хозяйствах.

Закон о пяти колосках

В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал изъяли, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках.

Согласно ему, хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” — лишением свободы сроком по меньшей мере на 10 лет. Закон о пяти колосках фактически запретил людям иметь еду.

Сколько людей погибли — примерно количество жертв

Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от трех до 10 млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.

Тогда население Украины составляло около 30 млн человек, а всего на территории СССР — около 105 млн людей.

Чтение памяти жертв

Традиционно Всеукраинская акция Зажги свечу памяти в 2022 году состоится в 16:00 после минуты молчания.

Зажги свечу памяти

В этом году честь памяти жертв Голодомора будет проходить во время полномасштабной войны России против Украины.

Вновь против украинцев россияне применяют геноцидные практики. В этой войне РФ преследует ту же цель, что и во время Голодоморов — уничтожить украинскую идентичность и нацию.

Украинцев призывают присоединиться к акции Зажги свечу. Где бы вы ни были — дома, в любом регионе Украины или за границей, вечером 26 ноября нужно зажечь огонек в окне как проявление скорби о погибших и вере в победу украинцев в ближайшее время.

Фото: Pexels

Книги о Голодоморе

  • Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка.
  • Гриневич Л. Хроника коллективизации и Голодомора в Украине.
  • Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как геноцид?
  • Котляр Ю. Голодомор 1921-1923 гг. и 1932-1933 гг. на Юге Украины: этнический и международный аспекты.
  • Кульчицкий С. Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид: языком документов, глазами свидетелей.
  • Хмельковский Л. 136 зачинщиков Голодомора.
  • Мейс Джеймс. Ваши мертвые выбрали меня…
  • Энн Эплбаум. Красный Голод: Война Cталина с Украиной.

Фильмы о Голодоморе

Голодомор. Забытый геноцид (2014)

Горькая жатва (2017)

Голод к правде (2018)

Цена правды

Фото: Depositphotos

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