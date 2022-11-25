Что такое Голодомор
Голодомор — сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.
Предпосылки Голодомора
Коллективизация. Для осуществления массового террора голодом власть осуществила насильственную коллективизацию (объединение единоличных сельских хозяйств в коллективные).
Хлебозаготовки. Тогдашняя власть приняла закон о хлебозаготовках, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна.
Раскулачивание селян. Ликвидирован слой богатых жителей сел и изъяты значительные запасы сельскохозяйственной продукции, которые хранились в кулацких хозяйствах.
Закон о пяти колосках
В 1932 году, когда в Украине не было запасов муки, а посевной материал изъяли, советская власть приняла так называемый закон о пяти колосках.
Согласно ему, хищение имущества колхозов наказывалось расстрелом, при “смягчающих обстоятельствах” — лишением свободы сроком по меньшей мере на 10 лет. Закон о пяти колосках фактически запретил людям иметь еду.
Сколько людей погибли — примерно количество жертв
Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от трех до 10 млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.
Тогда население Украины составляло около 30 млн человек, а всего на территории СССР — около 105 млн людей.
Чтение памяти жертв
Зажги свечу памяти
В этом году честь памяти жертв Голодомора будет проходить во время полномасштабной войны России против Украины.
Вновь против украинцев россияне применяют геноцидные практики. В этой войне РФ преследует ту же цель, что и во время Голодоморов — уничтожить украинскую идентичность и нацию.
Украинцев призывают присоединиться к акции Зажги свечу. Где бы вы ни были — дома, в любом регионе Украины или за границей, вечером 26 ноября нужно зажечь огонек в окне как проявление скорби о погибших и вере в победу украинцев в ближайшее время.
Книги о Голодоморе
- Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка.
- Гриневич Л. Хроника коллективизации и Голодомора в Украине.
- Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как геноцид?
- Котляр Ю. Голодомор 1921-1923 гг. и 1932-1933 гг. на Юге Украины: этнический и международный аспекты.
- Кульчицкий С. Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид: языком документов, глазами свидетелей.
- Хмельковский Л. 136 зачинщиков Голодомора.
- Мейс Джеймс. Ваши мертвые выбрали меня…
- Энн Эплбаум. Красный Голод: Война Cталина с Украиной.
Фильмы о Голодоморе
Голодомор. Забытый геноцид (2014)
Горькая жатва (2017)
Голод к правде (2018)
Цена правды