В Киеве 25 ноября продолжаются экстренные отключения электроэнергии
В Киеве 25 ноября 2022 года по указаниям НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света.
Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
По состоянию на 08:30 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, сообщают в КМВА.
Напомним, после массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.
Энергетики прилагают максимум усилий по ее стабилизации. Поэтому статус по вероятным отключениям скоро изменится.
Чтобы узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений – начните вводить адрес на украинском языке.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
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График отключения света в Киеве для группы 1
График отключения света в Киеве для группы 2
График отключения света в Киеве для группы 3
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.