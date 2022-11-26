В ГУР предупредили о “вторжении” РФ и Беларуси: враг распространяет информационные вбросы

Ноябрь, 25 в 23:58

Последние дни в информационном пространстве распространяют “вбросы” о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Беларуси со стороны северных границ в конце ноября.

Эта информация усиливается “анонимными данными” о массированной ракетно-авиационной атаке перед соответствующим вторжением. Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что это не соответствует действительности.

– Цель информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войск к границе с Беларусью, ослабить наступательный потенциал ВСУ на Востоке и Юге Украины, показать якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, провоцируя вступить в войну, – говорится в сообщении ГУР.

Разведчики считают, что информационные вбросы направлены на усиление паники среди украинского общества. На это указывает то, что сначала датой вероятного “вторжения” указывали 25-28 ноября, а за несколько часов она сместилась на 28-29 ноября.

Сейчас смотрят

В ГУР отмечают, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту северных границ и готовы в любой момент отбить атаку врага.