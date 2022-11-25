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Факты / Україна / Общество

В Киеве обучение в школах будет продолжаться в световой промежуток дня — КГГА

Юля Захарченко, редактор ленты
дети школа
Фото: Depositphotos

В Киеве обучение в школах в дистанционном и офлайн форматах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня с 09:00 утра до 16:00 днем.

По данным Киевской городской государственной администрации, этот шаг необходим для максимального уменьшения зависимости школ от отключений электроэнергии.

В столице вводят этот режим по меньшей мере до начала зимних каникул, отмечают в КГГА. Уже в январе будут решать, какой график обучения будет в следующем году.

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— Ученики, обучающиеся онлайн подключаются к урокам по возможности. Разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательное, — отмечают в КГГА.

В то же время в КГГА заблаговременно предупреждают, что для учеников начальных классов будут работать группы продленного дня до и после уроков.

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Источник: КГГА
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