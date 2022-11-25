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Факты / Україна / Общество

От 200 до 400 тыс. потребителей в каждом из регионов Украины остаются обесточенными — Шмыгаль

Юля Захарченко, редактор ленты
електрика лічильник
Фото: Depositphotos

В среднем от 200 до 400 тыс. бытовых потребителей обесточены в каждой области Украины в то или другое время. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

По его словам, вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго на территории всего государства.

— Самая тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В Харьковской и Херсонской областях – повреждение инфраструктуры из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние два дня, — отмечает он.

Всего в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Для сбалансирования сети продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения света, сообщил премьер-министр.

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