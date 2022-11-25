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Задержка до 9 часов: ряд поездов Укрзализныци опаздывают из-за обесточивания

Юля Захарченко, редактор ленты
Задержка до 9 часов: ряд поездов Укрзализныци опаздывают из-за обесточивания
Фото: УЗ

В Украине двигаются с опозданием 14 поездов, по состоянию на 12:30. Самая большая из задержек составляет девять часов, сообщает компания Укрзализныця.

Наибольшую задержку имеют два поезда, которые опаздывают на 9 часов:

  • №62 Одесса – Харьков;
  • №149 Полтава – Черновцы.

Железнодорожники делают все возможное для ускорения их прибытия на конечные станции, отмечают в Укрзализныце.

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В компании объяснили задержку обесточиванием некоторых участков. Сейчас они значительно сокращены, а маршруты поездов возвращаются к регулярным.

В то же время восстанавливают движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания пришлось заменить поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

  • №724 Киев — Харьков с 25 ноября;
  • №731 Днепр — Киев с 25 ноября;
  • №722 Киев — Харьков с 26 ноября;
  • №712 Киев – Краматорск с 26 ноября;
  • №732 Киев — Днепр с 26 ноября.
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Источник: Укрзализныця
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