Задержка до 9 часов: ряд поездов Укрзализныци опаздывают из-за обесточивания

Ноябрь, 25 в 13:25

В Украине двигаются с опозданием 14 поездов, по состоянию на 12:30. Самая большая из задержек составляет девять часов, сообщает компания Укрзализныця.

Наибольшую задержку имеют два поезда, которые опаздывают на 9 часов:

№62 Одесса – Харьков;

№149 Полтава – Черновцы.

Железнодорожники делают все возможное для ускорения их прибытия на конечные станции, отмечают в Укрзализныце.

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В компании объяснили задержку обесточиванием некоторых участков. Сейчас они значительно сокращены, а маршруты поездов возвращаются к регулярным.

В то же время восстанавливают движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания пришлось заменить поездами дальнего сообщения со спальными вагонами: