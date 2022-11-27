Ноябрь, 26 в 22:09

На следующей неделе российские оккупанты могут нанести новые удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он призвал украинцев подготовиться к новым блэкаутам и заранее сделать запасы продуктов.

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— Надо заранее подготовить продукты в сухом виде на длительный период. Есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты. Держимся, вместе победим, – сказал он.

Ранее стало известно, что правительство рассматривает три возможных сценария блэкаута энергосистемы Украины.

Худший вариант предполагает отсутствие электроснабжения на период до 7 дней.

Это может произойти, если враг осуществит серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.