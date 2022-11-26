Ноябрь, 26 в 13:52

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 27 ноября Киев должен выйти на плановые графики отключения электроэнергии.

– Ситуация сложная. Не секрет, что разрушена критическая система города Киева. Мы делаем все, чтобы его восстановить. На сегодняшний день почти все дома города Киева с теплоснабжением – это 95%, в ближайшее время будет 100%. Пока 25% жителей Киева находятся без электроснабжения, – рассказал Кличко в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что если завтра выйдет вернуться к плановым графикам отключений, киевлян будут четко ориентировать по времени, чтобы они знали, когда смогут пользоваться электричеством.

Кличко добавил, что вода сегодня уже есть по всему городу и поблагодарил более 3 тыс. сотрудников наших коммунальных служб за то, что они круглосуточно работали для восстановления поврежденной россиянами инфраструктуры.

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– Большая благодарность им за их работу. Они сделали, можно сказать, невозможное, – резюмировал мэр.

Фото: Віталій Кличко