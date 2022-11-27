Ноябрь, 27 в 13:17

Журналисты одного из ведущих изданий США узнали подробности гибели под российскими обстрелами роддома в Вольнянске Запорожской области двухдневнего младенца.

Сообщается, что мать новорожденного мальчика Мария Каменецкая вместе с мужем Виталием Подляновым и тремя детьми жили в селе Новосолоне Запорожской области.

Женщина узнала о беременности в конце февраля, когда российские войска начали наступление на Украину. Несмотря на то, что линия фронта была только в часе езды, женщина отказалась покидать родной дом. Осенью россияне начали жестко обстреливать Запорожье и область.

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Утром 20 ноября Мария родила мальчика. Его назвали Сергеем. Семья планировала на весну переезд в больший дом, чтобы иметь достаточно простора для маленького ребенка.

Около двух часов ночи в среду, 23 ноября, женщина завершила кормить младенца и уложила его в кроватку рядом с собой. В ту ночь они были единственными пациентами в палате.

Сначала Мария услышала первый удар в другой части города. Затем ракета разбила кирпичные стены родильного отделения на втором этаже. Женщина слышала, как звал на помощь врач, которого завалило обломками.

На кровать роженицы тоже упала бетонная плита. Несмотря на боль, она пыталась дотянуться до сына и звала на помощь. Ее легкие были наполнены дымом и пылью.

Когда наконец матери удалось добраться до кроватки, она увидела, что она пуста: при взрыве ребенка из нее выбросило.

Мария схватила телефон, включила фонарик и начала босиком по обломкам искать в комнате сына. Потом пришли спасатели, которых она умоляла найти ребенка. Однако работники ГСЧС заверили: младенца в комнате нет – есть только кукла, которая лежала лицом вниз. “Это мой сын!”, закричала Мария.

Похороны организовали поскорее: Мария не захотела нести гроб с младенцем домой и показывать мертвого брата детям.

На кладбище вокруг маленького гроба собралось около 15 человек. Внутри лежал младенец с закрытыми глазами, прикрытый голубым одеялом. Друзья и родственники, которые пришли поддержать Марию и Виталия, принесли цветы и детские игрушки…

По данным Генеральной прокуратуры, двухдневный Сергей стал одним из самых молодых погибших на войне. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 440 детей, 851 ребенок получил ранения.