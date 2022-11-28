Ноябрь, 28 в 19:32

Российские захватчики пытаются обороняться на четырех направлениях: Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском.

В то же время оккупанты пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает в сводке Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.

Сейчас смотрят

Однако россияне продолжают бесславно умирать в Украине. В частности, одно из подразделений оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтвержден удар по пункту управления врага, уничтожены до пяти единиц военной техники, информация о погибших и раненых военных РФ уточняется.

Возле населенного пункта Старобогдановка на Запорожье Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники.