Ноябрь, 28 в 9:31

В понедельник, 28 ноября, в Киеве применяются аварийные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют.

– В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована, — говорится в сообщении компании YASNO.

26 ноября в ДТЭК Киевские электросети сообщили, что энергетики будут поочередно включать свет всем жильцам так, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов.

Напомним, после массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается нестабильной.

Сейчас смотрят

Энергетики прилагают максимум усилий для ее стабилизации. Поэтому статус по вероятным отключениям быстро меняется.

Чтобы узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений – начните вводить адрес на украинском языке.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов

График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.