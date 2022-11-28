Ноябрь, 28 в 12:10

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы вынужденно уехали в Польшу. Убегая от войны, люди часто брали только самые необходимые вещи, то есть по сезону. Следовательно, очевидно, что почтовые услуги пользуются сейчас оживленным спросом среди украинцев за рубежом.

Даже обменять сезонные вещи, находясь не в Украине, без помощи международных сервисов по доставке непросто. Факты ICTV решили рассмотреть варианты отправки посылок в Украину.

Poczta Polska

Это государственный оператор Польши, похожий на нашу Укрпочту. В настоящее время отправить посылку с его помощью стало дешевле, поскольку Poczta Polska с начала октября снизила тарифы на переправку посылок в Украину на 75%.

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Следовательно, отправка до 1 кг обойдется в 42 злотых (336 грн), до 5 кг – 52 злотых (416 грн), до 10 кг – 62 злотых (496 грн).

Посылку можно отправить из любого отделения, предоставляющего услугу Express Mail Service. Посылку обещают доставить в указанное отделение Укрпочты в среднем за 7-14 дней.

Нельзя отправлять:

дезодоранты и спреи, пенки для бритья;

мобильные телефоны;

цифровые камеры;

ноутбуки.

Больше информации можно получить на официальном сайте Poczta Polska.

Meest Express

Чтобы отправить посылку с помощью этого сервиса, клиент должен заполнить форму, выбрать удобный способ доставки, оплатить услугу с помощью обычного перевода или банковской карты, а затем отправить ее через специальный пункт отправки или курьером.

Стоимость зависит от веса и способа отправки.

Больше информации на сайте компании Meest Express.

Укрпочта

Благодаря Укрпочте отправить посылку можно из любого населенного пункта в Польше во все населенные пункты в Украине, кроме оккупированных или тех, где ведутся боевые действия.

Прежде всего, необходимо выбрать способ отправки через службу доставки inPost. Есть два варианта – курьером или Без принтера.

В первом случае посылку привезут по указанному адресу.

Услуга Без принтера не требует распечатывания документов. Посылку получите либо через почтовое отделение, либо через почтовый ящик.

Также необходимо указать вес и габариты посылки и заполнить информацию об отправителе и получателе.

Кроме того, необходимо заполнить таможенную декларацию, оплатить доставку. На посылке указать международный номер (трекер), который вы получили при оформлении отправки по электронной почте.

Детали на официальном сайте Укрпочты.

Новая почта

С начала вторжения РФ компания Новая почта запустила услугу Вещи из дома за границу. С ее помощью украинские беженцы могут отправлять в первую очередь личные вещи из Польши в Украину и наоборот.

– Мы получали много запросов по расширению покрытия сети Новой почты за пределами Украины. Мы пошли за своими клиентами, и сейчас у нас уже есть в Польше восемь отделений. Они расположены в четырех городах – Варшава (четыре отделения), Краков (два) и по одному в Жешуве и Познани. Наш план по Польше – к концу этого года иметь 17 отделений, и мы планируем быть представлены в восьми городах, – рассказал руководитель международного направления компании Новая почта Андрей Григоров.

Следует учитывать, что отправлять можно не все. Есть ряд ограничений. В частности, запрещено отправлять:

продукты питания весом более 10 кг, а также требующие определенного температурного режима хранения;

лекарства;

алкоголь и табак;

товары военного назначения;

семена, посевной материал, образцы почвы, готовые корма для животных;

литературу, содержащую пророссийскую пропаганду.

– Если у вас есть желание переслать книгу, даже на русском – это не проблема, но важно, чтобы там не было пропаганды. К примеру, если у вас есть необходимость переслать свои личные вещи, то это разрешено. Даже если у вас есть продукты, которые находятся в заводской упаковке, и они не требуют особых условий хранения, как макароны или крупы – это также разрешено. Одежда должна быть уже ношеной. Важно, чтобы она была без этикеток и признаков, что это новая вещь, – объяснил Григоров.

Доставить посылку обещают в течение 5-6 дней. В настоящее время работают над сокращением сроков.

Что касается расценок, то можно максимально отправить посылку весом до 30 кг. Она обойдется в 70 злотых (560 грн).

Средняя посылка весом до 10 кг будет стоить 60 злотых (480 грн). И посылка до 2 кг клиенту обойдется в 45 злотых (360 грн).

Подробная информация на сайте Новой почты.

Альтернативные варианты для отправки

В настоящее время многие компании, ранее перевозившие только пассажиров, начали оказывать услуги по доставке грузов.

Среди преимуществ – вашу посылку доставят быстрее перечисленных сервисов. К тому же вам не придется оформлять всяческие документы, потому что отправку будете передавать через водителя пассажирского рейса.

Среди недостатков – посылку вы сможете забрать только в конкретно указанном водителем месте. Кроме того, следует учитывать, что водитель не несет никакой юридической ответственности за переданное отправление.