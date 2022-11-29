Ноябрь, 29 в 12:52

Нафтогаз Украины предлагает потребителям скидку 1% при оплате газа.

Как получить скидку 1% от Нафтогаза

Скидку 1% могут получить потребители, которые платят за потребленный газ в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в одном из чатов Нафтогаза в Telegram, Viber или Facebook (нужно нажать кнопку Мой счет – Оплатить).

Начислят скидку только в том случае, если средства будут отправлены до 15 числа текущего месяца.

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Использовать скидку можно при следующем платеже.

К слову, клиенты Нафтогаза установили новый рекорд в чатах GASUA.

Только за сутки украинцы перечислили за газ 5,2 млн грн.

– В это сверхсложное время, когда каждая гривна оказывает влияние на обороноспособность, наша команда благодарна каждому клиенту за добросовестные уплаты за потребленный газ. Именно вы позволяете нам работать, стабильно поставлять ресурс и поддерживать страну во время полномасштабной войны, – отметили в компании.

Напомним, что в Украине, несмотря на ракетные атаки и обстрелы армии РФ, удалось запустить около 99,7% котельных, обеспечить отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений охраны. здоровья.

Источник: Нафтогаз Украины