Ноябрь, 29 в 8:53

В результате ракетных вражеских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины происходят аварийные отключения.

Обновлено 29 ноября.

Согласно распоряжению Львовоблэнерго, 29 ноября потребителей Львовщины будут обеспечивать электроэнергией поочередно.

Сейчас смотрят

Будут отключать свет ориентировочно на 8 ч, потом возвращать на 4 ч, а затем снова отключают на 8 ч.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Из-за дефицита мощности в энергосистеме к подобным отключениям вынуждены прибегнуть во всех областях нашей страны. Провел совещание с руководством Львовоблэнерго по этим отключениям. Понимаю, что ситуация сложная, но графики плановых отключений должны быть более четкими, чтобы жители области могли спланировать свое время. Четкие графики должны составить и обнародовать в ближайшее время, — отметил Козицкий.

Кроме того, операторы Львовоблэнерго за 15-20 мин до отключения будут сообщать об этом объекты критической инфраструктуры и производства, которые есть в перечне тех, которые позволили отключать себя от питания.

— У работников этих объектов должно быть время, чтобы успеть выключить оборудование или перейти на другие источники электроснабжения, — добавил Козицкий.

Обновлено 23 ноября.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по электроподстанции во Львовской области было совершено два ракетных удара.

Сейчас Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

Обновлено 16 ноября.

На Львовщине внедрен график почасовых отключений. Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Во Львовоблэнерго отметили, что такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

В график почасовых отключений электроэнергии вошло 75% клиентов Львовоблэнерго. Всех потребителей поделили на три группы (по 25% в каждой).

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:

Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название улицы и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесено.