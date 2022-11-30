Ноябрь, 30 в 17:31

В 2022 году украинский бизнес столкнулся с кризисом и очередными вызовами. Однако не каждый предприниматель смог выстоять и возобновить свою деятельность в столь сложные времена.

Примером стойкости, трудолюбия и любви к своему делу является бренд растительной коcметики Vesna.

Полномасштабное вторжение России и даже разграбление лаборатории в Буче не сломило желание Инны Скаржинской и Виктории Масловой создавать качественный украинский продукт.

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Женщины были готовы делать косметику даже миксером на кухне, чтобы поддерживать экономику и помогать ВСУ.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV соучредитель бренда Vesna Виктория Маслова рассказала о развитии бизнеса во время войны, выходе на международный рынок и участии в шестом Украинском женском конгрессе.

История бренда Vesna началась с необходимости создать качественный натуральный уход для семьи. Производство набирало обороты, и до полномасштабного вторжения женщины имели три собственных фирменных магазина, несколько франшизных магазинов и более 50 партнерских точек.

Но когда российские захватчики разграбили лабораторию, офис и основной фирменный магазин в Буче, пришлось все начинать сначала. На возобновление производства во Львове у них ушло около полутора месяцев.

— Мы начали производить не весь ассортимент товаров, а только самое необходимое – заживляющие мази для фронта и некоторые наши топовые позиции. Мы выкручивались, как могли. У некоторых производителей сырья просили отсрочку платежа, на таких же условиях нам согласились выслать базовое оборудование. И мы только сейчас с ними рассчитались.

С арендой помещения нам помог USAID, в общем мы пытались собрать все ресурсы вместе. 19 февраля перед полномасштабной войной у нас открылась первая франшиза в Мукачево и магазинчик во Львове, благодаря чему мы продолжали отправлять людям продукцию. И эти средства пошли на развитие нашего бренда, – рассказала Виктория.

В настоящее время к развитию бренда Vesna привлечены около 10 человек, большинство из которых работают на фрилансе. Но команду постепенно планируют расширять.

— У нас была проблема с текучестью кадров, потому что многие люди не знали, где будут жить, будут ли выезжать. На самом деле это очень трудно, потому что некоторые процессы требуют длительного обучения. Главная проблема была с людьми, которые должны работать на производстве, потому что там нужно иметь определенные специфические знания. Мы до сих пор ищем работников, — призналась Виктория.

После возобновления производства во Львове основательницы бренда планировали работать только на нужды фронта, бесплатно отправляя защитникам мази для заживления ран и трещин.

Однако даже во время войны люди продолжали заказывать косметику, что помогло их бизнесу удержаться на плаву.

– Мы не прекращаем отправлять продукцию на фронт – уже отправили более 3 тыс. заживляющих мазей. Сейчас начали производить окопные свечи-мази. То есть это маленькая окопная свеча, но воск при сгорании можно потом использовать как заживляющую мазь. Уже отправили первую партию, там до 50 штук, но планируем продолжать.

Также мы задались целью обеспечить женщин на фронте шампунями, кремами, бальзамами. Отправили несколько сотен таких средств. Еще будем сотрудничать с Женским ветеранским движением, планируем обеспечить женскую бригаду уходовыми средствами, — отметила предпринимательница.

Виктория Маслова стала победительницей гранта от проекта Я смогу! Фонда Елены Пинчук. По словам предпринимателя, 250 тыс. грн они потратят на закупку оборудования для фасовки продукции в тубы.

– Это специальное оборудование позволит нам закрыть много потребностей. Первая – автоматизация производства, все процессы будут проходить гораздо быстрее. Вторая – это экологичность, потому что тубы, в которые мы будем заливать нашу продукцию, являются алюминиевыми, поэтому они разлагаются.

— Согласно исследованиям, которые мы проводили в ЕС, одно из первых, на что люди обращают внимание – это экологичность тары. Поскольку со стеклом постоянно возникают проблемы, они бьются, эти алюминиевые тубы — идеальный выход, чтобы распространять украинский продукт, несмотря на сложности с логистикой. Ну и также планируем больше производить для фронта. С помощью этих туб мы сможем снизить стоимость тары и увеличить скорость возможной работы, — рассказала основательница бренда.

По словам Виктории, продукт украинского производства в мире начали воспринимать гораздо лучше, поэтому они планируют расширять свою деятельность на рынках ЕС.

– У нас уже есть партнеры в трех городах Польши и Литвы, также мы работаем как контрактное производство для бренда из Америки. Сейчас очень хорошо принимают украинский продукт, и наша главная задача – не подвести репутационно, чтобы люди за границей знали, что украинский продукт очень качественный.

Многие не представляют, как вообще можно работать в таких условиях, когда постоянно нет света, взрывы, ракеты. Это дает такой кредит доверия, но мы понимаем, как важно оправдать это доверие и дать больше, чем от нас могут ожидать. Мы планируем расширять свою деятельность на рынках ЕС. Сейчас говорим с представителями стран Балтики, Польшей, Чехией, также хотим развиваться в Германии и Австрии, — сказала она.

Основательницы бренда Vesna принимали участие в шестом Украинском женском конгрессе. Во время своего выступления Инна Скаржинская отметила, что даже во время войны предприниматели должны объединяться и продолжать делать то, что у них получается лучше.

— У всех предпринимателей уже есть репутация, которую нам дают наши защитники, и мы должны работать для ее поддержки. Хоть и очень тяжело, но сейчас такой период, что все возможно. Очень важно, чтобы общество работало сейчас как одно целое для нашей общей победы, – сказала Виктория.

Виктория считает, что одним из факторов, который помог им возобновить бизнес во время войны, стала вовлеченность во все процессы.

— Нужно быть развитым во всех сферах. Когда мы переезжали, мы знали все производственные процессы, знали, как продвигать продукцию. Мы сами начали работать, и сами возобновили это дело. Ну и, конечно, нужно всегда искать возможности. Возможно, это будет банковская ссуда, грант, или налаживание связей с партнерами, которые также могут помочь. Нетворкинг сейчас важен, как никогда, – сказала она.

Всем предпринимателям Виктория Маслова советует не сдаваться и помнить, что война не продлится вечно, и она однозначно закончится нашей победой.

– Сегодня такое время, что в первую очередь предприниматели должны думать, как помочь стране. Когда ты помогаешь обществу, людям рядом с тобой, это очень наполняет. Сейчас весь бизнес должен быть социально ответственным, нужно верить в победу и бороться за нашу идентичность, — добавила предпринимательница.

Фото: Vesna.care