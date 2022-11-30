Григорий Козловский: Мы всегда присоединяемся к инициативам, которые приближают нашу победу

Ноябрь, 30 в 16:09

Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы увеличился на 10 палат и 10 административных помещений.

Там официально открыли отремонтированное реабилитационное отделение. Организаторы этого проекта отмечают, что важно не только оказать медицинскую помощь нашим воинам и тем, кто пострадал от войны, но и работать над их психокоррекцией.

К проекту присоединились как зарубежные, так и украинские меценаты.

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Григорий Козловский, известный на Львовщине бизнесмен и меценат, почетный президент ФК Рух, вместе с семьей оборудовал одну из палат госпиталя. Теперь там современный ремонт, новая мебель, кондиционер, очиститель воздуха и даже мурал на футбольную тематику.

Григорий Козловский отметил, что помощь нашим больницам и госпиталям — один из приоритетов.

— Когда нужно поддержать наших защитников и защитниц, наша семья не задумывается ни на миг, и мы будем продолжать это делать, поскольку это очень полезное и нужное дело. Мы сознательно наполнили эту палату еще и спортивной тематикой. В частности, футбольные муралы на стенах должны вдохновлять людей на позитивный и жизнеутверждающий настрой. Таким образом пытаемся зарядить наших защитников и защитниц оптимизмом, — отметил Григорий Козловский.

В ближайшее время в планах провести для раненых воинов футбольный матч. Ведь эмоции — это тоже один из методов реабилитации.

В целом ремонт длился полгода. Организаторы уверяют, что старались сделать все как можно быстрее. Ведь пострадавшим воинам ждать некогда. Теперь в реабилитационном отделении могут одновременно лечиться 50 пациентов.

— Мы полностью открыли отделение для защитников и защитниц Украины. Это 10 полноценных палат и 10 административных помещений с санузлами, ординаторскими, лечебными и прочим. Наши партнеры предоставили средства, помогали организационно, — констатировала инициатор проекта, возглавляющая Международный штаб помощи украинцам, Анна Крисюк.

Крисюк добавила, что их партнеры предоставили средства и помогали организационно. Кроме того, доноры были из разных стран – Польши, Австрии и из Украины.

— Это отделение — второе в очереди, здесь все делалось быстрее, поскольку имели уже предыдущий опыт. Присоединился к проекту и известный львовский бизнесмен Григорий Козловский. Так сложилось, что его палата наиболее функциональна, больше всего наполнена инвентарем – здесь есть и кондиционирование, и очистка воздуха, и совершенно новая мебель. Мы очень благодарны семье господина Козловского и всем-всем донорам, которые у нас есть, – отметила Анна Крисюк.

Директор Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы Максим Прикупенко также убежден, что хорошие условия способствуют более быстрому выздоровлению.

— Восстановлено почти 700 м² реабилитационного отделения на базе нашего госпиталя. Теперь наши пациенты, защитники, которые нуждаются в высококвалифицированном лечении, будут находиться в действительно хороших условиях, и это также на 100% помогает более быстрому выздоровлению. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники выздоравливали как можно быстрее и возвращались к нормальной жизни, — отметил Прикупенко.

Теперь в планах — открыть на Львовщине современный центр, где будут работать, в частности, и специалисты психореабилитации, пластической хирургии и протезирования.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что их задача – предоставлять качественные медицинские услуги. Он поблагодарил спонсоров, в том числе и футбольный клуб Рух, За создание хороших условий для лечения воинов, которые возвращаются с фронта.