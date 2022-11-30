Ноябрь, 30 в 15:06

С 1 декабря в Украине изменится размер прожиточного минимума, что напрямую повлияет на пенсии и другие социальные выплаты.

В то же время у военнослужащих появится возможность оформления документов участника боевых действий. Какие еще изменения ожидают украинцев в течение декабря – читайте в материале.

Повышение прожиточного минимума

С 1 декабря во второй раз в течение 2022 года вырастет размер прожиточного минимума: с 2 508 грн до 2 589 грн на одного человека в месяц (то есть на 81 грн).

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Для основных социальных и демографических групп населения Украины размер прожиточного минимума теперь составит:

дети до 6 лет – 2 272 грн (повышение на 71 грн);

дети от 6 до 18 лет – 2 833 грн (повышение на 89 грн);

трудоспособные лица – 2 684 грн (повышение на 84 грн);

лица, потерявшие трудоспособность – 2 093 грн (повышение на 66 грн).

Размер минимальной зарплаты останется неизменным – на уровне 6 700 грн (в последний раз повышался в октябре).

Рост пенсий: кому и сколько доплатят

Изменение размера прожиточного минимума является основанием для пересчета минимальной пенсии по возрасту неработающим пенсионерам с 2 027 грн до 2 093 грн (то есть на 66 грн).

Максимальный размер пенсии вырастет на 660 грн: с 20 270 грн до 20 930 грн.

В связи с изменением прожиточного минимума с 1 декабря вырастет и ряд других пенсионных выплат:

1. Минимальная пенсия шахтерам – с 6 081 до 6 279 грн (на 198 грн).

2. Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца – с 4 054 до 4 186 грн (на 132 грн).

3. Минимальные пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий:

для граждан, имеющих I группу инвалидности – до 13 604,50 грн (повышение на 429 грн);

для лиц с инвалидностью ІІ группы – до 10 988,25 грн (повышение на 346,50 грн);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы – до 7 534,80 грн (повышение на 237,60 грн);

для участников боевых действий – до 4 395,30 грн (повышение на 138,60 грн).

4. Повышение к пенсиям ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны:

для лиц I группы инвалидности размер надбавки к пенсиям составит 33 грн (до 1 046,50 грн);

для лиц с инвалидностью ІІ группы – на 26,40 грн (до 837,20 грн);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы – на 19,80 грн (до 627,90 грн);

для участников боевых действий – на 16,50 грн (до 523,25 грн);

для участников войны – на 13,20 грн или 9,90 грн (до 418,60 грн или 313,95 грн);

членам семей погибших ветеранов войны – на 16,50 грн (до 523,25 грн), а семьям умерших ветеранов войны – на 6,60 грн (до 209,30 грн).

5. Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам их семей:

для лиц I группы инвалидности размер надбавки составляет 33 грн (повышение к пенсиям возрастет до 1 046,50 грн);

для лиц с инвалидностью ІІ группы – 26,40 грн (до 837,20 грн);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы – 19,80 грн (до 627,90 грн);

для членов семей умерших жертв нацистских преследований – 16,50 грн (до 523,25 грн).

6. Пенсии за особые заслуги перед Украиной:

Герои Украины, граждане, награжденные орденами, медалями За отвагу, почетным званием “народный”, матери, воспитавшие пятерых и более детей, будут получать выплаты в размере 732,55 – 837,20 грн (повышение составляет 23,10 – 26,40 грн).

Ветераны войны, награжденные за боевые действия, спортсмены, космонавты, народные депутаты, члены правительства будут получать 523,25 – 732,55 грн (повышение на 16,50-23,10 грн).

Граждане, отмеченные званием “заслуженный”, государственными премиями, грамотами, орденами, депутаты областных и районных советов будут получать 418,60 – 523,25 грн (повышение на 13,20 – 16,50 грн).

Кроме того, с 1 декабря у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет размер минимальной пенсии не может быть менее 2 500 грн. Речь идет о гражданах, имеющих полный страховой стаж (мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет). Если пенсия не достигает 2 500 грн, таким людям установят доплаты в недостающей сумме.

Украинцы в возрасте до 70 лет, имеющие стаж менее 30 и 35 лет, также могут рассчитывать на доплату: пропорционально стажу, исходя из размера 2 500 грн.

Вырастут и пенсии по инвалидности участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей, потерявших кормильца. Такие пенсионные выплаты будут пересчитаны с учетом средней зарплаты за 2014-2016 годы (3 764,40 грн), увеличенной на коэффициенты индексации.

Пересчет пенсий произойдет автоматически. Украинцам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты

С 1 декабря меняется размер социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму:

• Алименты

Согласно ст. 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Таким образом, с 1 декабря:

для детей до 6 лет эта сумма составляет 1 136 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1 416,50 грн.

В то же время минимальный рекомендуемый размер алиментов определен в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, т. е.:

2 272 грн – для детей до 6 лет;

2 833 – для детей от 6 до 18 лет.

Суд может установить такую сумму выплат при достаточном доходе (заработке) плательщика алиментов.

Максимальный размер алиментов составляет не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, то есть: 22 720 грн для детей до 6 лет и 28 330 грн для детей от 6 до 18 лет.

• Помощь по беременности и родам

Она установлена на уровне 100% среднемесячного дохода женщины (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т. п.).

В то же время выплаты не могут быть меньше 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть с 1 декабря – не менее 671 грн.

• Помощь одиноким матерям

Одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18-23 лет, получают помощь в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

С 1 декабря сумма помощи будет рассчитываться с учетом следующих размеров прожиточного минимума на ребенка: до 6 лет – 2 272 грн; от 6 до 18 лет – 2 833 грн; от 18 до 23 лет (при обучении на дневной форме в учебном заведении) – 2 684 грн.

• Помощь на детей-сирот, детей, над которыми установлена опека или попечительство

Государственная помощь установлена в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью). С 1 декабря суммы помощи составят:

для детей до 6 лет – 5 680 грн (для детей с инвалидностью – 7 952 грн);

для детей от 6 до 18 лет – 7 082,50 грн (для детей с инвалидностью – 9 915,50 грн).

• Пакунок малюка

Единоразовую натуральную помощь Пакунок малюка, которую родители получают при рождении ребенка, могут выплатить в денежном эквиваленте.

Помощь составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей младше 6 лет. С 1 декабря это 6 816 грн.

Новые правила назначения субсидий

С 1 декабря органы Пенсионного фонда будут не только выплачивать, но и назначать жилищные субсидии и льготы украинцам. Органы социальной защиты населения этим уже заниматься не будут.

Таким образом, граждане, которые тратят на коммунальные услуги более 15% месячного дохода домохозяйства и хотят получить субсидию, должны с 1 декабря обращаться именно в органы Пенсионного фонда. Обратиться можно в любой сервисный центр фонда, независимо от места официальной регистрации.

Предусмотрено несколько способов:

через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через портал Дія;

прислать соответствующие документы по почте в органы Пенсионного фонда;

обратиться к уполномоченному лицу своей территориальной общины или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

отправить документы через сайт Министерства соцполитики Украины.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах.

Помощь на отопительный сезон 2022-2023 годов назначается с его начала, если потребитель обратится за ней не позднее 15 декабря. После этой даты субсидии будут назначаться с месяца, в котором поступило обращение.

Гражданам, которым субсидия уже назначена, не нужно повторно обращаться в органы ПФУ.

Что с коммунальными тарифами?

В Украине запретили повышать тарифы на распределение природного газа, отопление и горячую воду. Такая норма будет действовать в течение военного положения и шести месяцев после его завершения.

Цены на электроэнергию не возрастут до 31 марта 2023 года:

индивидуальные бытовые потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, будут платить 1,44 грн/кВт;

домохозяйства, потребляющие более 250 кВт/ч в месяц, будут платить 1,68 грн/кВт час.

Клиенты компании Нафтогаз Украины, которая выполняет роль поставщика последней надежды, продолжат платить за газ 7,96 грн за куб. м.

Оформление документов для участников боевых действий

С 1 декабря начнется оформление документов для участников боевых действий.

Так, Министерство обороны Украины завершило регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих оформление документов в подтверждение статуса УБД во время полномасштабной агрессии РФ.

Получить статус УБД можно будет тремя способами:

командир части будет централизованно подавать документы на подчиненных военнослужащих;

военный сможет самостоятельно собрать документы и подать их в соответствующую комиссию;

лицо, уволенное с военной службы, сможет обратиться через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат).

В Минобороны заверили, что все, у кого есть основания, получат статус УБД и социальные гарантии.

Сокращение комендантского часа в Николаеве

В Николаевской области с 1 декабря сократится комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Исключением являются недавно деоккупированные районы. До сих пор комендантский час действовал с 22:00 до 6:00.

Изменения ввели, чтобы местный бизнес мог работать дольше.

Новый график поезда в Херсон

В Укрзализныце анонсировали изменения в расписании поезда №102/101 Киев – Херсон.

– С 1 декабря поезд будет отправляться в Киев в светлое время суток – в 15:27, прибывая все так же на рассвете до первых рейсов кольцевой электрички, — отметили в УЗ.

Билеты по обновленному графику уже поступили в продажу на сайте, в чат-боте и в приложении компании.

Поезд в освобожденный от российских оккупантов Херсон запустили 18 ноября. До этого он отправлялся из Киева в 22:14.

Кроме того, из Херсона в Хмельницкий курсирует ежедневный бесплатный эвакуационный поезд со специализированными вагонами для эвакуации маломобильных граждан.

До этого он отправлялся в 18:00, а с 1 декабря для удобства херсонцев поезд будет отправляться в 15:27.

Для регистрации на посадку нужно предварительно обратиться на горячие линии Херсонской ОВА или приехать на железнодорожный вокзал Херсона не менее чем за 3-4 часа до отправки.

Изменения для водителей

В декабре должны вступить в силу изменения, согласно которым украинцы смогут заказывать номерные знаки и подать заявление на регистрацию или перерегистрацию автомобиля онлайн.

Сделать это можно будет через приложение Дія или Электронный кабинет водителя, подав заявление в электронной форме. До сих пор была предусмотрена только замена водительского удостоверения через Дію.

После внедрения нововведений у украинцев будет выбор между получением услуг онлайн и традиционно, то есть в сервисном центре МВД.

Кабинет министров утвердил эти изменения в середине сентября. Они должны вступить в силу через три месяца, то есть в декабре.

Кроме того, в Главном сервисном центре МВД отмечали, что с 14 декабря можно будет зарегистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков.

– Если раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление бланков этих документов, то с середины декабря будет возможно от бланков отказаться, если заказал услугу онлайн, — отмечали в сервисном центре.

Украинцам планируют предоставить возможность заказа Е-удостоверения водителя и Е-свидетельства о регистрации транспортных средств. Это можно будет сделать через Дію или Электронный кабинет водителя.

Восстановление железнодорожного сообщения со Словакией

С 11 декабря возобновится международное сообщение между Украиной и Словакией.

Речь идет о маршруте Мукачево – Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице. Стоит отметить, что возле города Кошице находится международный аэропорт, один из крупнейших в стране.

Ежедневно будут курсировать следующие поезда:

№960/961 Кошице – Мукачево (отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00); в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

№962/963 Кошице – Мукачево (отправление в 11:46 и прибытие в Мукачево в 16:53). Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в пункт назначения в 21:33.

Билеты стоимостью от 363 грн уже можно приобрести в кассах вокзалов и на борту поездов.

Выходные и праздничные дни

Согласно календарю, в декабре 2022 года украинцы будут отдыхать девять дней, а 22 дня будут рабочими.

На воскресенье, 25 декабря, в этом году выпадает Рождество, однако в понедельник, 26 декабря, не будет дополнительного выходного из-за военного положения в Украине.

В декабре украинцев также ждут такие праздники, как День Вооруженных сил Украины (6 декабря) и День Святого Николая (19 декабря).