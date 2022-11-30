Ноябрь, 30 в 13:04

Длительные отключения электроэнергии заставили украинцев покупать генераторы, аккумуляторные станции и другие источники альтернативной энергии.

Генератор — компактная электростанция, которая работает путем сжигания топлива в двигателе внутреннего сгорания. Сегодня они как никогда помогают украинцам пережить часы отключения света.

Как и любые другие приборы, генераторы имеют свой срок годности и могут прекратить работать. Где отремонтировать генератор во Львове — узнавали Факты ICTV.

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Ремонт генераторов во Львове: адреса

Сервисный центр Квитка

Это профессиональный сервис по ремонту электро-и бензоинструментов. Специалисты центра проводят быструю диагностику инструмента и на 100% определяют причину неисправности.

Во время ремонта используют только оригинальные запчасти.

Сроки ремонта определяются наличием запасных частей на складе, в случае их отсутствия специалисты заказывают их от производителя. Сервисный центр ремонтирует:

Отбойные молотки.

Перфораторы.

Шуруповерты.

Электропилы.

Генераторы.

Виброплиты.

Виброноги и многое другое.

Сервисный центр Квитка расположен по адресам:

г. Львов, Промышленная, 47А

г. Киев, ул. Академика Туполева, 17ж

г. Ивано-Франковск, Левинского, 1

Часы работы: Пн-Пт с 09:00-18:00.

Номер телефона: (067) 51 77 634

Компания Посейдон-Плюс

Команда Посейдон-Плюс осуществляет профессиональное сервисное обслуживание и ремонт бензиновых, дизельных (электростанций) и газовых генераторов.

На сайте компании отмечается, что специалисты сервисной службы прошли обучение в учебных центрах производителей генераторов, которые официально поставляются в Украину.

Это позволяет Посейдон-Плюс быстро и качественно ремонтировать генераторы и другое оборудование. Сервисный центр работает круглосуточно и без выходных.

Адрес: Львов, пл. Святого Юра, 7, оф. 2.

Профиль Посейдон-Плюс на Facebook.

Генератор Сервис

График: понедельник-пятница с 09:00-18:00

Номер телефона: (096) 954-73-10, (095) 023-09-05

Адрес: г. Львов ул. Чигиринская 42

Компания занимается арендой, ремонтом и диагностикой дизельных и бензиновых генераторов. На сайте также можно приобрести новый генератор.

— Наша специализация: ремонт генераторов, виброплит, виброног и изготовление АВР, — отмечают в компании.

Генератор сервис предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию электростанций, капитальному ремонту двигателей и генераторов, изготовлению муфт сцепления для виброплит.

Сервисный центр магазина Файно

Адрес: Львов, ул. Академика Сахарова, 42

Номер телефона: +380 (97) 524-84-55

Здесь вам помогут отремонтировать бензиновую и дизельную технику. В сервисном центре интернет-магазина прекрасно ремонтируют: