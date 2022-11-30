Ремонт генераторов во Львове: список предприятий и адресов
Длительные отключения электроэнергии заставили украинцев покупать генераторы, аккумуляторные станции и другие источники альтернативной энергии.
Генератор — компактная электростанция, которая работает путем сжигания топлива в двигателе внутреннего сгорания. Сегодня они как никогда помогают украинцам пережить часы отключения света.
Как и любые другие приборы, генераторы имеют свой срок годности и могут прекратить работать. Где отремонтировать генератор во Львове — узнавали Факты ICTV.
Ремонт генераторов во Львове: адреса
Это профессиональный сервис по ремонту электро-и бензоинструментов. Специалисты центра проводят быструю диагностику инструмента и на 100% определяют причину неисправности.
Во время ремонта используют только оригинальные запчасти.
Сроки ремонта определяются наличием запасных частей на складе, в случае их отсутствия специалисты заказывают их от производителя. Сервисный центр ремонтирует:
- Отбойные молотки.
- Перфораторы.
- Шуруповерты.
- Электропилы.
- Генераторы.
- Виброплиты.
- Виброноги и многое другое.
Сервисный центр Квитка расположен по адресам:
- г. Львов, Промышленная, 47А
- г. Киев, ул. Академика Туполева, 17ж
- г. Ивано-Франковск, Левинского, 1
Часы работы: Пн-Пт с 09:00-18:00.
Номер телефона: (067) 51 77 634
Команда Посейдон-Плюс осуществляет профессиональное сервисное обслуживание и ремонт бензиновых, дизельных (электростанций) и газовых генераторов.
На сайте компании отмечается, что специалисты сервисной службы прошли обучение в учебных центрах производителей генераторов, которые официально поставляются в Украину.
Это позволяет Посейдон-Плюс быстро и качественно ремонтировать генераторы и другое оборудование. Сервисный центр работает круглосуточно и без выходных.
Адрес: Львов, пл. Святого Юра, 7, оф. 2.
Профиль Посейдон-Плюс на Facebook.
- График: понедельник-пятница с 09:00-18:00
- Номер телефона: (096) 954-73-10, (095) 023-09-05
- Адрес: г. Львов ул. Чигиринская 42
Компания занимается арендой, ремонтом и диагностикой дизельных и бензиновых генераторов. На сайте также можно приобрести новый генератор.
— Наша специализация: ремонт генераторов, виброплит, виброног и изготовление АВР, — отмечают в компании.
Генератор сервис предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию электростанций, капитальному ремонту двигателей и генераторов, изготовлению муфт сцепления для виброплит.
Сервисный центр магазина Файно
Адрес: Львов, ул. Академика Сахарова, 42
Номер телефона: +380 (97) 524-84-55
Здесь вам помогут отремонтировать бензиновую и дизельную технику. В сервисном центре интернет-магазина прекрасно ремонтируют:
- бензиновые электростанции любой мощности;
- дизельные электростанции мощностью от 2 до 50 кВт;
- инверторные генераторы;
- бензиновые и дизельные мотопомпы;
- дизельные и бензиновые двигатели малой мощности от 4 до 30 л.с.
- генераторы мощностью от 1 до 50 кВт.