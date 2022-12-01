Декабрь, 01 в 17:21

От 7,7 до 9,99 грн за кубометр – в декабре цены на газ для населения не изменились по сравнению с ноябрем.

Девять компаний обнародовали свои годовые цены на первый месяц зимы, у пяти из них она не превышает 8 грн:

Эру Людям – 7,70 грн за кубометр. Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн за куб. Также компания добавила акционный тариф Черная пятница, по которому цена газа до 30 апреля 2023 года составляет 7,699 грн за куб. Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины – 7,96 грн за куб. Прикарпат Энерго Трейд – 7,98 грн/куб. Полтавгаз Сбыт – 7,99 грн за куб.

Стоимость газа для бытовых потребителей еще у четырех поставщиков колеблется от 8,2 до 9,99 грн за кубометр.

Сейчас смотрят

Полный список поставщиков газа с ценам — в таблице ниже.

На сегодняшний день почти 98% украинских потребителей являются клиентами ГП Нафтогаз Украины и получают голубое топливо по неизменной цене – 7,96 грн.

Читайте Нафтогаз назвал цену газа для потребителей в декабре

Источник: ГазПравда