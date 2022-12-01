Цены на газ в декабре: сколько будут платить бытовые потребители
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От 7,7 до 9,99 грн за кубометр – в декабре цены на газ для населения не изменились по сравнению с ноябрем.
Девять компаний обнародовали свои годовые цены на первый месяц зимы, у пяти из них она не превышает 8 грн:
- Эру Людям – 7,70 грн за кубометр.
- Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн за куб. Также компания добавила акционный тариф Черная пятница, по которому цена газа до 30 апреля 2023 года составляет 7,699 грн за куб.
- Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины – 7,96 грн за куб.
- Прикарпат Энерго Трейд – 7,98 грн/куб.
- Полтавгаз Сбыт – 7,99 грн за куб.
Стоимость газа для бытовых потребителей еще у четырех поставщиков колеблется от 8,2 до 9,99 грн за кубометр.
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Полный список поставщиков газа с ценам — в таблице ниже.
На сегодняшний день почти 98% украинских потребителей являются клиентами ГП Нафтогаз Украины и получают голубое топливо по неизменной цене – 7,96 грн.
Источник: ГазПравда