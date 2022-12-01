Декабрь, 01 в 17:13

Последние несколько месяцев украинцы живут с перебоями и длительными отключениями света. Враг повредил значительную часть энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего начались стабилизационные и аварийные отключения.

Четырехчасовые отключения электроэнергии уже не удивляют украинцев, впрочем, когда света нет дольше, это вызывает определенные неудобства.

Факты ICTV узнавали, куда обращаться киевлянам, если нет света, и в каких случаях стоит звонить.

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Куда звонить, если нет света в Киеве

Киевляне могут обратиться в коммунально-бюджетное учреждение по номеру 15-51.

По номеру телефона 15-51 операторы КБУ Контактный центр города Киева принимают жалобы и предложения от жителей Киева. Сама организация была основана на базе бывшей службы помощи киевлянам Call-центр 15-51 и входит в единую систему обработки обращений в органы власти.

Специалисты Контактного центра оперативно в режиме онлайн направляют обращения граждан в соответствующие структурные подразделения администрации Киева, чтобы предоставить компетентный и развернутый ответ от исполнителей.

Обратиться можно:

по номеру 15-51 (со стационарного или мобильного);

в мобильном приложении 15-51;

по номеру (044) 205-73-37 (с междугороднего).

В случае отсутствия электричества также можно позвонить на горячую линию ДТЭК.

ДТЭК Киевские электросети выполняет функции оператора системы распределения электрической энергии в Киеве. ДТЭК отвечает за:

качество и надежность электроснабжения;

управление системой распределения электроэнергии всем абонентам региона;

обслуживание и ремонт линий электропередач, подстанций и других энергообъектов;

присоединение к электросетям новых потребителей.

Поэтому, в случае длительного отключения электричества, киевляне могут выяснить причину и пожаловаться по номерам:

15-88 — для стационарных телефонов;

— для стационарных телефонов; (044) 201 5858 — отдельная линия для юридических клиентов;

— отдельная линия для юридических клиентов; +38 (044) 202 1588;

+38 (067) 210 1588;

+38 (050) 210 1588;

+38 (073) 202 1588.

Также можно обратиться в компанию Yasno. Она входит в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

Позвонить в Yasno можно по телефонам:

+38 (044) 277 18 18

+38 (066) 277 18 18

+38 (093) 277 18 18

+38 (067) 277 18 18

В каких случаях стоит звонить

Сегодня трудно понять, когда стоит звонить на горячие линии компаний-поставщиков, ведь отключение может быть стабилизационное и происходить по графику.

Впрочем, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал в своем Facebook, что делать потребителям электроэнергии, в частности киевлянам, в случае длительного отключения электроэнергии.

— Если у вас за последние сутки не было хотя бы 4 ч со светом, напишите в ДТЭК Киевские электросети, коллеги помогут вам разобраться, в чем проблема на ваш адрес. Ответ могут дать не сразу, потому что нужно время разобраться, что произошло именно у вас, — отметил Коваленко.

То есть звонить и разбираться стоит только во время очень длительного отключения электричества (более 5-8 ч).

Коваленко также добавил, что сейчас есть значительное количество домов, где телемеханика не срабатывает из-за большого количества отключений/включений.

— Аварийным бригадам коллег приходится выезжать и подключать такие дома вручную. А это длится много времени, — отметил он.