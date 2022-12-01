Декабрь, 01 в 7:33

Прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Правоохранители установили, что предприниматель из поселка Большой Бурлук активно сотрудничал с российскими оккупантами.

Мужчина занимался грузовыми перевозками, а с нападением России на Украину и появлением захватчиков в регионе наладил устойчивые рабочие связи с так называемым ВГА Купянского района.

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Коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской общин в Россию, в частности в Белгородскую область.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет или штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов, или лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила так называемого судью из временно оккупированной Евпатории, который способствовал депортации крымчан в Сибирь.

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Источник: Харьковская областная прокуратура