Шаг 1. Рассчитываем продолжительность дней отпуска в связи с беременностью и родами
В соответствии со ст. 179 Кодекса законов о труде, оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами может длиться 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после) или 140 (70 дней до родов и 70 после) в случае рождения двух и более детей либо осложнений время родов.
Женщины-чернобыльцы имеют право на 180 дней декретных (90 дней до родов и 90 после).
Шаг 2. Определяем расчетный период
Для начисления декретных берут во внимание 12 полных месяцев (с первого по первое число) с момента наступления страхового случая – дня, с которого женщине назначили больничный. Учитываются все календарные дни, даже праздничные, то есть 365 дней в году.
Если у женщины, например, начинается больничный 1 апреля 2023 года, то учитывают период с 1 апреля 2020 по 31 марта 2022 года.
Если больничный начнется 15 апреля 2023 года, то расчетным периодом будет также 1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года.
Если женщина принята на работу 15 января, а в отпуск в связи с беременностью и родами идет 1 апреля, то расчетным периодом будет 1 февраля 2022 года – 31 марта 2022 года.
Если нет отработанных полных месяцев, тогда во внимание принимают дни.
Например, женщина трудоустроилась, и через несколько дней приносит больничный, тогда ей для расчета берут те два, три или десять дней, что она отработала.
Если женщина пришла на работу и в этот же день принесла больничный лист, то отпуск рассчитывают от оклада (или минимальной заработной платы, если у нее нет шести месяцев страхового стража).
Шаг 3. Рассчитываем страховой стаж
Для расчета суммы декретных важно знать количество месяцев страхового стажа, чтобы понимать, что будут брать для расчета – заработную плату или минимальную заработную плату.
Если женщина в течение года до даты наступления страхового случая имела не менее шести месяцев страхового стажа, ей будет начисляться отпуск из ее заработной платы, сколько бы она ни проработала на предприятии.
Если беременная женщина имеет меньше шести месяцев страхового стажа, то ее декретные выплаты будут рассчитываться от минимальной заработной платы.
Даже если женщина до трудоустройства находилась на учете в центре занятости и получала помощь на случай безработицы, за нее тоже платили страховые взносы.
Справку о страховом стаже работник отдела кадров получает в Пенсионном фонде Украины.
Для определения страхового стажа неважно, работает человек на полную ставку или на половину, поскольку предприятие обязательно уплачивает минимальный взнос ЕСВ.
Если работник работает по совместительству, то он приносит больничный лист по основному месту работы. По месту работы по совместительству ему выплачивают больничный на основании заверенной копии больничного листа и справки о доходах.
Женщинам, которые имеют очень большую зарплату, декретные будут ограничиваться той суммой, с которой были уплачены взносы. Сейчас в Украине максимальная зарплата для уплаты взносов составляет 100 500 грн.
Шаг 4. Рассчитываем среднедневной доход
Например, женщина стабильно в течение года получала зарплату 10 тыс. грн.
Чтобы рассчитать среднедневной доход, нужно 10 тыс. грн умножить на 12 месяцев и разделить на 365 дней.
Шаг 5. Рассчитываем сумму больничных декретных
Опять возьмем для примера зарплату в сумме 10 тыс. грн.
Больничные декретные в обычном случае составят:
10 тыс. грн х 12 месяцев/365 дней х 126 календарных дней отпуска = 41 424,7 грн декретных.
Если роды прошли с осложнениями или у женщины родилось двое и более детей, то сумма декретных равна:
10 тыс. грн х 12 месяцев/365 дней х 140 календарных дней отпуска = 46 027,4 грн декретных.
Сумма больничных, если женщина имеет статус чернобыльца:
10 тыс. грн х 12 месяцев/365 дней х 180 календарных дней отпуска = 59 178,1 грн декретных.
Больничные декретные не облагаются налогом на доходы физических лиц и из них не взимается военный сбор. Женщина получает начисленную сумму, не платя никаких налогов, как, например, происходит в случае с обычными больничными.