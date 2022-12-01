Для начисления декретных берут во внимание 12 полных месяцев (с первого по первое число) с момента наступления страхового случая – дня, с которого женщине назначили больничный. Учитываются все календарные дни, даже праздничные, то есть 365 дней в году.

Если у женщины, например, начинается больничный 1 апреля 2023 года, то учитывают период с 1 апреля 2020 по 31 марта 2022 года.

Если больничный начнется 15 апреля 2023 года, то расчетным периодом будет также 1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года.

Если женщина принята на работу 15 января, а в отпуск в связи с беременностью и родами идет 1 апреля, то расчетным периодом будет 1 февраля 2022 года – 31 марта 2022 года.

Если нет отработанных полных месяцев, тогда во внимание принимают дни.

Например, женщина трудоустроилась, и через несколько дней приносит больничный, тогда ей для расчета берут те два, три или десять дней, что она отработала.

Если женщина пришла на работу и в этот же день принесла больничный лист, то отпуск рассчитывают от оклада (или минимальной заработной платы, если у нее нет шести месяцев страхового стража).