Декабрь, 01 в 15:43

Заработная плата — это вознаграждение, которое работодатель платит работнику за выполненную работу. К зарплате относят разнообразные премии, комиссионные вознаграждения, гонорары, месячные оклады и авансы.

Обычно зарплата регулярно начисляется работникам на банковские счета или выплачивается наличными в сроки, определенные в коллективном договоре.

Как в Украине регулируются выплаты заработной платы и в какие сроки она должна быть начислена работнику — далее в материале Фактов ICTV.

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Заработная плата: виды и формы

В Украине зарплата есть нескольких видов:

Основная — плата за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда.

— плата за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда. Дополнительная — это доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также премии.

— это доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также премии. Другие выплаты — к ним относятся деньги в форме вознаграждения по итогам работы за год, премии по специальным системам, выплаты в рамках грантов, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты.

В общем, есть две основные формы оплаты:

почасовая – выплачивается от количества отработанных часов и ставки за один час;

– выплачивается от количества отработанных часов и ставки за один час; сдельная – зависит от количества изготовленной продукции, выполненных работ или оказанных услуг работника.

Сроки и периодичность выплаты зарплаты

В Украине это регулируется законом Об оплате труда и ст. 115 Кодекса законов об оплате труда.

Конкретные сроки выплаты ЗП должны быть установлены в одном из документов:

коллективном договоре;

нормативном акте работодателя, согласованном с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

— Заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который производится выплата, — отмечается в ст. 24 закона Украины Об оплате труда.

Соответственно, работодатель должен выплачивать зарплату работникам дважды в месяц с промежутком не более 16 дней. Например:

1-го и 16-го числа каждого месяца;

7-го и 22-го числа;

4-го и 19-го числа.

Согласно документам, заработная плата выплачивается работникам:

в рабочие дни по графику работы предприятия;

не менее двух раз в месяц;

через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней;

не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Чтобы установить конкретные сроки выплаты, необходимо разделить месяц на две части. Соответственно, зарплату (аванс) за первую половину месяца (15 календарных дней) должны выплачивать в период с 16-го по 22-е число каждого месяца, а за вторую — с 1-го по 7-е число следующего месяца.

При этом в коллективном договоре должна быть указана конкретная дата выплаты ЗП. Например, за первую половину месяца — 16-е число месяца, а за вторую — 1-е число следующего месяца.

В случае, когда день выплаты заработной платы приходится на выходной, праздник или нерабочий день, то ЗП начисляется работнику накануне.

Стоит обратить внимание, что в каждом коллективном договоре промежуток между выплатой зарплаты может быть больше или меньше 16 дней. То есть, это индивидуально.

Если работник работает на упрощенном режиме труда, размер и сроки выплат его ЗП определяются трудовым договором, но не реже двух раз в месяц.

Ответственность за нарушение сроков выплаты ЗП

Если работодатель не соблюдает установленные сроки и задерживает зарплату или не выплачивает ее вовсе, в Украине предусмотрена ответственность: