Декабрь, 02 в 9:17

С началом полномасштабной войны на территории Украины тысячи украинцев вынуждены были убегать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.

И украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПЛ, предоставляя им разнообразную помощь.

Факты ICTV собрали информацию о всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур. Подробнее читайте в нашем материале.

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Государственные пособия ВПЛ

Государственная выплата, в пределах которой ФОП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить выплату 6 500 грн. Эту помощь необходимо было оформлять через сервис Дія.

Заявку на выплаты уже невозможно прислать, но деньги получили еще не все. Такая длительная задержка связана прежде всего с большим количеством желающих. Реестры до сих пор прорабатывают все данные.

Если вы прислали заявку, но денег не получили — подождите, выплаты обязательно поступят.

Ежемесячная государственная помощь на проживание ВПЛ — 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью.

Чтобы ее получить, необходимо прислать соответствующую заявку. До 30 апреля 2022 года сделать это можно было онлайн через приложение Дія. Сейчас эти выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям определенных общин.

Кроме этого, единовременную помощь могут получить лица, которые эвакуируются из районов, где продолжаются активные боевые действия. Такие выплаты осуществляет Укрзализныця прямо на вокзале.

Главное, обратиться за помощью необходимо не позднее одного дня с прибытия. Такую единовременную помощь могут получить также украинцы, проживающие на деоккупированных территориях.

Компенсацию 450 грн за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ.

Получить эти деньги можно следующим образом:

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Приют;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали;

получить компенсацию.

По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ. Украинские предприниматели смогут получать по 6 500 грн за каждого нанятого на работу переселенца.

Подать заявку на получение компенсации можно через сервис Дія. Деньги уже можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.

Международная помощь ВПО

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется совместно с правительством Украины.

В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны. Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.

Многоцелевая денежная помощь от ООН внедрилась во всех областях, которые принимают большое количество перемещенных лиц. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской.

Денежная помощь предоставляется УВКБ ООН ВПЛ, помогает решить их основные потребности, как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены.

Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Помощь будет оказываться в течение трех месяцев. То есть, в целом за три месяца – 6 660 грн на одного члена семьи.

Денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН осуществляется без представления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Выплата пособия осуществляется в размере 2 220 грн на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек.

Программа многоцелевой денежной помощи МОМ, которая является дополнительной к любой государственной помощи и составляет 2 220 грн в месяц на человека и предоставляется по крайней мере в течение трех месяцев.

Финансовая помощь ВПЛ от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) предоставляется всем ВПЛ, которые не зарегистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).

Размер выплат от NRC составляет 2 200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Регистрация на помощь происходит исключительно через мессенджер WhatsApp с помощью чат-бота.