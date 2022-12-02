Декабрь, 02 в 14:44

Украинцы, которые находятся в определенной стране более 183 дней, автоматически приобретают статус налоговых резидентов и обязаны платить налоги со всех доходов, которые они получают.

Какие налоги должны платить украинцы в Германии и как это нужно делать — узнавали Факты ICTV.

Налоги для украинцев в Германии

Люди, которые выехали за границу и стали резидентами определенной страны, должны платить налоги стране-резиденту. В данном случае, это Германия.

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Даже если украинец официально трудоустроен в украинской компании и работает дистанционно, он должен платить налоги в Германии.

— Если украинец, который проживает в Германии более 183 дней и работает по найму, за что получает зарплату, в том числе дистанционно работает на украинского работодателя, то такие доходы облагаются налогом в Германии. А если период пребывания составляет до 183 дней, то такой доход облагается налогом в Украине, — отмечает юрист Ростислав Кравец.

Кравец советует обратиться к соответствующему специалисту в Германии, который сможет четко определить дату, с которой возникает обязанность по уплате налогов в Германии, а также сможет помочь с подачей документов для избежания двойного налогообложения. Документы же из Украины об уплате налогов также могут помочь получить специалисты в Украине.

— Если украинец, который уже стал резидентом Германии, получает доход, например, от сдачи в аренду жилья в Украине, то этот доход может облагаться налогом в Украине. То есть по месту пребывания жилья, от которого получается доход, — добавляет Кравец.

Если резидент Германии работает в другой стране, то доход облагается налогом в этой стране. Иностранный заработок работника от налога освобождается. Но учитывается при расчете ставки подоходного налога на доходы, полученные в Германии.

Таким образом, если работник не имеет других доходов в Германии, то здесь налога не возникнет. Если же резидент получает дополнительный заработок из других источников в Германии, то иностранный доход поднимает ставку немецкого налога.

Налоги для трудоустроенных украинцев в Германии

Что касается тех украинцев, которые официально трудоустроились в Германии, то они должны платить ставка налога с заработной платы в Германии – 14-45% в зависимости от сумм годового дохода.

Если украинец работает в немецкой компании, и его отправляют в командировку за границу, где он находится менее 183 дней, то налог с зарплаты будет выплачиваться только в Германии. Дополнительное условие: зарплату платит не филиал работодателя в стране командировки, а немецкая фирма.

Налоги украинца-фрилансера в Германии

Украинец, который уехал как фрилансер, не должен платить налоги в Германии. Иностранный заработок не облагается налогом в Германии, однако влияет на ставку налога с немецких доходов.

Иностранный доход — это доход, который получает резидент за рубежом и имеет там постоянное представительство. В свою очередь, фрилансер не имеет постоянного представительства и может работать откуда угодно.

Однако постоянным представительством фрилансера может быть его место предпринимательской деятельности. Офис, квартира или палатка — главное, чтобы представительство находились долгое время на одном месте.

Соответственно, если у немецкого резидента есть постоянное представительство за рубежом, то прибыль, полученная в другой стране, в Германии не облагается налогом. В противном случае, придется платить налог от прибыли в Германии.

Представление декларации о доходах в Германии

Подача деклараций – это обязательная процедура для стран ЕС, особенно, если иностранец (в нашем случае, украинец) после истечения 180 дней пребывания в стране получает статус налогового резидента.

Не важно, работаете ли вы в немецкой компании, оставляетесь ли работать на украинского работодателя, вы обязательно должны подать декларацию о доходах в Германии.

Украинцы должны отчитаться о своих доходах в налоговую службу Германии и платить налог, согласно местным процедурам.

Для получения подробной информации о различных видах налогов в Германии смотрите Налоговую систему Германии.