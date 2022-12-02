Предлагают оформить “государственные выплаты”: в Украине активизировались мошенники

Декабрь, 02 в 15:33

В сети активизировались мошенники, выманивающие деньги у граждан под видом предоставления государственных выплат. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, искатели легкой наживы делают рассылку SMS, где рассказывают о выплате материальной помощи внутренне перемещенным лицам.

– В сообщении мошенники дают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке нужно ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег, — отмечает он.

Пострадавшие после ввода конфиденциальных данных автоматически передают их мошенникам. После этого злоумышленники присваивают их деньги, поделился мэр Энергодара.

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Он призывает украинцев быть внимательными, не переходить по ссылкам от неизвестных, не разглашать чужим людям или неизвестным сайтам персональные данные.