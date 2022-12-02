Рассчитываем на поддержку: глава Нафтогаза встретился с послами G7

Декабрь, 02 в 8:55

На период отопительного сезона Украине дополнительно необходимо до 3 млрд кубометров газа для генерации электроэнергии. В денежном эквиваленте это более $4 млрд. Поэтому Украина рассчитывает на помощь иностранных партнеров.

Об этом во время встречи с послами G7 и Делегацией ЕС в Украине сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

— За время полномасштабного вторжения страна-агрессор разрушила более 300 объектов энергетической инфраструктуры. Только 17 ноября Россия попала в более 10 объектов по добыче газа… В то же время наша компания отвечает за обеспечение газом большинства потребителей. Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа на генерацию электроэнергии, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров, — пояснил глава Нафтогаза.

Стороны также обсудили стратегию Нафтогаза относительно партнерств с иностранными правительствами и бизнесом.

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В национальной компании заверили послов Большой семерки в преданности реформе корпоративного управления согласно самым высоким западным стандартам, а также открытости к укреплению сотрудничества с иностранными партнерами.

В частности, правительствам и бизнесу государств-членов Большой семерки и ЕС предложили сотрудничество по добыче углеводородов в Украине.

— Одной из моих первоочередных задач на посту главы Нафтогаза является восстановление доверия иностранных партнеров и держателей евробондов к компании. В первый день на посту я направил официальный запрос в Кабинет Министров Украины о возобновлении конкурса на должности членов наблюдательного совета компании. Для Нафтогаза важно соответствие этого процесса стандартам ОЭСР. Мы работаем над тем, чтобы компания получила профессиональное прозрачное руководство, — подчеркнул Алексей Чернышов.

Послы G7 в свою очередь выразили поддержку новому главе Нафтогаза.

Фото: Нафтогаз