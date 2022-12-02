Декабрь, 02 в 8:12

В пятницу, 2 декабря, в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Накануне гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что энергетики приближаются к стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева, поэтому в столице могут вернуться “нормальные” графики.

Чтобы узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения, и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений – начните вводить адрес на украинском языке.

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Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.