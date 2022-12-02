Декабрь, 02 в 9:20

Из-за массированных ракетных обстрелов оккупантов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Почти во всех украинских городах и регионах введены стабилизационные или аварийные графики отключения света.

Как будет происходить отключение света в Ровно 2 декабря 2022 года – далее в материале Фактов ICTV.

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График отключения света в Ровно

В Ровнооблэнерго отмечают, что графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине будут применяться только в случае получения соответствующей команды от диспетчера НЭК Укрэнерго.

Потребителей поделили на две группы. Для каждой группы указано ориентировочное время выключения:

І группа — свет выключается с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00;

II группа — электроэнергии может не быть 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00;

Просмотреть, когда ваш дом будут отключать от света можно по ссылке.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

обнародованные графики – это графики вероятных отключений , которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;

, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему; графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;

— в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области; в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика . Также может меняться и продолжительность отключений;

. Также может меняться и продолжительность отключений; графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.