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Факты / Україна / Общество

Как будут выключать свет на Закарпатье: график почасовых отключений на 2 декабря

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
лампочка
Фото: Unsplash

В Закарпатской области действует почасовой график отключения света.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

График отключения электроэнергии на Закарпатье 2 декабря 2022 года — смотрите далее в материале.

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В графике указаны названия населенных пунктов, дни недели и время, в течение которого будет отсутствовать электроснабжение.

Запланированы отключения несколько раз в день.

Время почасовых отключений может быть изменено с учетом оперативной ситуации в стране, воздушные тревоги, задач диспетчеров НЭК Укрэнерго и тому подобное.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 2 декабря 2022 можно посмотреть ниже или  по ссылке.

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