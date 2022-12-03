Эвакуация в Херсонской области с левого берега Днепра: место, даты и время

Декабрь, 03 в 11:00

В течение 3-5 декабря жители оккупированного левого берега Херсонской области могут эвакуироваться через Днепр на правый берег, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, в эти дни снимается запрет на пересечение Днепра только на участке Речного вокзала в светлое время суток.

— С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию, — объяснил он.

Если же людям нужно дополнительное время для прибытия на деоккупированную территорию, они должны причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте.

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Янушевич подчеркнул, что людям необходимо эвакуироваться в Херсон в связи с возможной активизацией боевых действий на левом берегу.

Он сказал, что нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила жителям деоккупированных территорий Херсонской области эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Фото: guide.kherson