Эвакуация в Херсонской области с левого берега Днепра: место, даты и время
В течение 3-5 декабря жители оккупированного левого берега Херсонской области могут эвакуироваться через Днепр на правый берег, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, в эти дни снимается запрет на пересечение Днепра только на участке Речного вокзала в светлое время суток.
— С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию, — объяснил он.
Если же людям нужно дополнительное время для прибытия на деоккупированную территорию, они должны причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте.
Янушевич подчеркнул, что людям необходимо эвакуироваться в Херсон в связи с возможной активизацией боевых действий на левом берегу.
Он сказал, что нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила жителям деоккупированных территорий Херсонской области эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.
Фото: guide.kherson