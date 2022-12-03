Декабрь, 03 в 13:02

С первых дней великой войны она стала рупором непокоренных в оккупированном Херсоне и за это попала в российский плен. А теперь, оказавшись на свободе, ищет своих.

За последние восемь месяцев имя Елены Наумовой стало известно всему миру. Обычная воспитательница детского сада попала на полосы самых влиятельных изданий Европы и США.

За ее жизнью наблюдали миллионы людей, ведь эта невероятная женщина стала голосом родного Херсона и, даже когда в город вошел враг, не прекратила патриотических стримов.

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В социальные сети Елена выкладывала собственные ролики, тем самым поддерживая земляков в оккупации и украинцев по всему миру.

Большинство этих видео позже были удалены самим автором — под давлением рашистов.

В конце августа огромная армия поклонников Елены вместе с ее близкими забили тревогу, ведь в День Государственного Флага Украины известная воспитательница исчезла из сети и, как оказалось позже, попала в рашистский подвал. А выйдя оттуда через 11 дней, снова внезапно исчезла.

Люди начали волноваться, где делась Елена, жива ли она. Ведь каждый ее ролик – за освобождение Украины, а во время митингов уже в период оккупации Елена стояла в передних рядах с флагом и песней Ой, у лузі червона калина.

Только вчера команда ДНК. Свои узнала о том, где находится Елена.

А уже сегодня, благодаря добровольным помощникам, женщина добралась до столицы и нашей студии, чтобы разыскать всех своих. По словам бесстрашной блоггерши, оккупанты выкрали у нее два телефона с контактами, а потому она еще не успела возобновить связь с близкими и родными, кроме единственного сына, уже несколько лет проживающего в Польше.

Елена рассказала, как ее пытали, надевая пакет на голову, а из соседней комнаты доносились звуки металлических инструментов, которые, по ее словам, делали для пыток людей.

Было страшно, но она выстояла и выжила.

Как Елена Наумова попала в российский плен и что помогло ей выстоять, она расскажет 4 декабря на телеканале СТБ в 18:50 в программе ДНК. Свои. Смотрите.