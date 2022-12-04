В Киевской области продолжаются экстренные отключения света
Сегодня, 4 декабря, в Киевской области будут действовать экстренные отключения света.
В режиме аварийных отключений Киевская область находится со среды, 23 ноября.
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.
Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:
Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.
В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.
В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.
Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.
Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.
Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.
Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления света помогает уменьшить нагрузку на систему и позволяет энергетикам быстрее ее починить.
Украинцев также просят потреблять электроэнергию умеренно и выключать все лишние электроприборы с 06:00 до 23:00.
Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.