Пока нет 100% информации: Гайдай прокомментировал фото казненных людей в Луганской области
В социальных сетях, в частности, в российских пропагандистских Telegram-каналах появились фотографии якобы казненных жителей Луганской области, которые помогали Вооруженным силам Украины.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока нет 100% информации, что эти фотографии правдивы.
Так, на фотографиях изображены люди, с мешками на головах и петлями на шеях.
В пророссийских Telegram-каналах пишут, что людей повесили, потому что они вроде бы передавали украинским военным позиции вооруженных сил РФ
— По состоянию на данный момент, у нас нет на 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной, — подчеркнул Сергей Гайдай.
Однако, по словам главы ОВА, эти фотографии могут быть правдой, так что российские оккупанты способны и совершают и не такие ужасные преступления. Известно о множестве случаев пыток, изнасилований и расстрелов мирных жителей области.
— Хотелось бы увидеть другую картину в Луганской области. Но это не зависит от области. Везде, где были русские, они повсюду одинаковы. Везде находили следы зверств и военных преступлений Российской Федерации, – сказал Гайдай.
Ранее сообщалось, что в четырех зданиях в Херсоне обнаружены пыточные.
В частности, такие камеры находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.
Фото: Сергей Гайдай