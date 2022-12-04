Декабрь, 04 в 14:51

В социальных сетях, в частности, в российских пропагандистских Telegram-каналах появились фотографии якобы казненных жителей Луганской области, которые помогали Вооруженным силам Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока нет 100% информации, что эти фотографии правдивы.

Так, на фотографиях изображены люди, с мешками на головах и петлями на шеях.

Сейчас смотрят

В пророссийских Telegram-каналах пишут, что людей повесили, потому что они вроде бы передавали украинским военным позиции вооруженных сил РФ

— По состоянию на данный момент, у нас нет на 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Однако, по словам главы ОВА, эти фотографии могут быть правдой, так что российские оккупанты способны и совершают и не такие ужасные преступления. Известно о множестве случаев пыток, изнасилований и расстрелов мирных жителей области.

— Хотелось бы увидеть другую картину в Луганской области. Но это не зависит от области. Везде, где были русские, они повсюду одинаковы. Везде находили следы зверств и военных преступлений Российской Федерации, – сказал Гайдай.

Ранее сообщалось, что в четырех зданиях в Херсоне обнаружены пыточные.

В частности, такие камеры находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.

Фото: Сергей Гайдай