Декабрь, 04 в 9:36

В связи с критической ситуацией в энергосистеме Украины в результате вражеских ракетных обстрелов, на Прикарпатье действуют плановые графики выключений света. Аварийные отключения не предусмотрены.

Как будут выключать свет на Прикарпатье — читайте в нашем материале.

Отключение света на Прикарпатье

С 1 декабря изменился подход к распределению лимитов нагрузки: днем и ночью они будут отличаться.

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Для Прикарпатья на 4 декабря доведен ночной лимит в 242 МВт и дневной лимит (с 06:00 до 24:00) – 330 МВт.

В течение суток, учитывая потребление, лимиты могут изменяться. Первоочередно снабжаются электропитанием объекты критической инфраструктуры.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

Продолжительность таких отключений — до 4 часов. Все зависит от указания НЭК Укрэнерго о количестве нагрузки, которое необходимо снять с сетей.

График почасовых отключений света на Прикарпатье

I очередь разделена на подочереди:

Электроснабжение будет подано для почередей 1.1 и 1.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00.

Для подочередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00.

II очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 2.1 и 2.2 в такие часы: с 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00.

Для подочередей 2.3 и 2.4 в такие часы: с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

ІІІ очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в следующие часы: с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00.

Для уменьшения нагрузки в пиковые часы будет применяться IV очередь. Она будет обесточена с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00..

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.