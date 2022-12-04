Как будут выключать свет на Закарпатье: график почасовых отключений на 4 декабря
В Закарпатской области действует почасовой график отключения света.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
График отключения электроэнергии на Закарпатье 4 декабря 2022 года — смотрите далее в материале.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть измены в случае несоблюдения доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 4 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.
Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.