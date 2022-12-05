Где поработать во Львове во время отключения света: пять коворкингов

Декабрь, 05 в 7:10

Враг повредил значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Как результат, длительные отключения света не позволяют украинцам полноценно работать дома.

Хорошей альтернативой домашнему кабинету могут стать коворкинги, которые в последнее время набирают бешеную популярность.

Где поработать во Львове во время отключения света — узнавали Факты ICTV.

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Список львовских коворкингов

Адрес: Львов, просп. Черновола, 103

Цены:

Дневной абонемент в OpenSpace — $10

Месячный абонемент в OpenSpace — $125

Месячный абонемент в Workroom (закрепленное рабочее место) – $140

Собственный офис (4 рабочих места), в месяц – $700

W-WorkSpace Coworking — это максимально современное и комфортное, уютное и эргономичное пространство, где ваша работа будет приносить больше результатов и удовольствия.

Пространство имеет генераторы, поэтому вы смело можете идти работать туда в случае отключения света.

Коворкинг предоставляет посетителям удобную организацию рабочего пространства, возможность работать как индивидуально, так и целой командой.

— Это место новых знакомств и встреч, а также релакса и активного отдыха. Гарантируем комфортное рабочее место, приветливую атмосферу и весело проведенное время в игровой зоне, – отмечают в заведении.

W-WorkSpace имеет 7 комнат, 8 переговорных, 77 мест в открытом пространстве и делится на несколько зон:

Частные Workrooms

Open space

Meeting и Skype rooms

Lounge и Dining zone

Адрес: Львов, ул. Шевченко, 111А

Цены:

Незакрепленное рабочее место в open space — 3 000 грн/мес, 350 грн/день, 100 грн/час .

. Закрепленное место в open space — 3 600 грн/мес .

. Частный офис для команды — 3 900 грн/мес (за одного человека).

UStart расположен в современном бизнес-центре Legenda Class и окружен разнообразной инфраструктурой. После рабочего дня вы всегда сможете посетить кафе и рестораны на любой вкус, которые находятся в самом бизнес-центре.

Здесь есть все для вашего комфорта и безопасности:

удобные столы;

эргономичные офисные кресла;

высокоскоростной интернет;

вентиляция и кондиционирование;

охрана 24/7;

видеонаблюдение;

доступ к коворкингу с 08:00 до 20:00;

доступ к пользованию кухней и многое другое.

Забронировать место и узнать все детали можно на сайте коворкинга.

Адрес: Львов, ул. Кульпарковская, 200-А

Цены: закрепленное рабочее место в большом совместном офисе стоит 170$/месяц, если хотите спокойно поработать один день, придется отдать 20$.

Coworking Futura — идеальное рабочее пространство на 3 000 м², который имеет множество кабинетов, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорных комнат, скайпруми, конференц-зал и офисные помещения для команд до 80 человек.

Если не хотите работать, в коворкинге есть несколько бесплатных сервисов:

занятия по йоге;

фитнес;

happy hour;

карта лояльности и многое другое.

Коворкинг имеет генераторы, которые обеспечивают бесперебойный свет и интернет.

Адрес: Львов, ул. Княгини Ольги, 114

Цены:

Разовый вход — 100 грн/час, 250 грн/день .

. Абонемент — 2 600 грн/месяц, 850 грн/неделя, 1 650 грн/10 посещений.

Также в коворкинге можно арендовать Skype-комнаты или большой зал для переговоров. Стоит это от 150 до 500 грн/час.

Территория Коворкинга — это комфортное место для проведения деловых встреч, мастер-классов, презентаций, тренингов, конференций, воркшопов и семинаров. Чтобы попасть в пространство стоит предварительно забронировать место.

Адрес Light: ул. Госпитальная (11-240 м до Львовской оперы)

Адрес Vertical City Coworking: пл. Евгения Петрушевича

Тарифы на коворкинг:

HOT DESK (свободное рабочее место) – € 18/день, €180/месяц.

DEDICATED DESK (закрепленное рабочее место) – € 230/месяц .

. TEAM ROOM (место для команды) – €340/месяц.

Light (Flat one-level coworking) – одноуровневый коворкинг на вершине нового торгово-офисного центра в самом сердце Львова. Все рядом – светлый лаунж и open-space офис, комнаты для команд и переговоров, просторная терраса и крыша с живописным видом на город.

Vertical City Coworking – офисы премиум-класса на втором этаже, комнаты для команд и переговоров на третьем, а еще — просторный open space на четвертом и уютный Sky-лаунж на пятом.

В радиусе 100 метров от коворкинга есть супермаркет, кофейни, рестораны, магазины, паркинг, спортзал, теннисные корты, отель.

Оба пространства KONTORA имеют генераторы, поэтому можно не волноваться, что исчезнет интернет или свет.