Отключение света в Ровно: график на 5 декабря 2022 года
Из-за массированных ракетных обстрелов оккупантов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
Почти во всех украинских городах и регионах введены стабилизационные или аварийные графики отключения света.
Как будет происходить отключение света в Ровно 5 декабря 2022 года – далее в материале Фактов ICTV.
График отключения света в Ровно
В Ровнооблэнерго отмечают, что графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине будут применяться только в случае получения соответствующей команды от диспетчера НЭК Укрэнерго.
Потребителей поделили на две группы. Для каждой группы указано ориентировочное время выключения:
- І группа — свет выключается с 07:00-11:00 и с 15:00-19:00;
- II группа — электроэнергии может не быть с 11:00-15:00 и с 19:00-23:00;
Просмотреть, когда ваш дом будут отключать от света можно по ссылке.
Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:
В Ровнооблэнерго также отметили:
- обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
- графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
- в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
- графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.
Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.