Декабрь, 05 в 18:24

В этом году украинцы могут получить временную защиту во всех странах ЕС, в том числе и в Германии. Однако, это могут сделать не все жители страны.

Как получить временную защиту в Германии 2023 и что для этого нужно – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие документы нужны для того, чтобы получить временную защиту в Германии

Женщины, дети и инвалиды, эвакуируемые из районов ведения боевых действий, должны иметь на руках хотя бы действительный паспорт гражданина Украины.

Сейчас смотрят

Для людей, которые едут из других регионов, нужно иметь биометрию или загранпаспорт.

Также будут не лишними свидетельства о вакцинации, тест на Covid-19.

Однако даже без документов вы сможете доехать, ведь страны ЕС, граничащие с Украиной, позволяют въезд всем людям, которые спасаются от войны.

Важно, что быть в Германии больше трех месяцев нельзя.

После этого нужно обязательно подать заявку на обретение статуса временной защиты.

Какие у вас будут права в Германии

Могут предоставить временную защиту (если вы уехали из Украины после 24 февраля 2022 года, чтобы спастись от войны). Он продлится 1 год, однако могут продлить, если ситуация в Украине будет критической.

Отталкиваясь от этого, вам дадут:

разрешение на работу;

вид на жительство;

медицинскую помощь;

образование для детей;

открытие банковского счета.

Кто имеет право на временную защиту в Германии

Если вы проживали в Украине до начала полномасштабной войны, то имеете право на получение временной защиты.

Если вы получали такую помощь раньше, например, спасаясь от войны на Донбассе в 2013-2014 годах, вы тоже имеете право на получение защиты в этом году (как и ваши родственники).

Если у вас нет украинского гражданства, но можете доказать, что легально проживали в Украине до 24 февраля, вы тоже подходите под категорию защиты.

Кто не имеет права на временную защиту в Германии 2023

Если вы были за пределами Украины до 24 февраля, то права на защиту у вас нет;

если у вас нет украинского гражданства, но жили в Украине и покинули ее перед войной – тоже;

однако в ЕС каждый случай рассматривают индивидуально, поэтому даже если эти пункты вас касаются, вы можете хотя бы попытаться одержать временную защиту.

Как получить временную защиту в Германии 2023

Для того, чтобы получить защиту и социальные выплаты, по приезде в Германию с вами проведут процедуру регистрации по биометрическим данным. Ближайший к вам можно найти по индексу, перейдя по ссылке. Этот прием происходит в порядке живой очереди, в некоторых городах записаться можно через онлайн-форму или отправив e-mail. Поэтому подготовьте заранее все необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении для детей, вид на жительство, прописку или адрес вашего временного проживания). После обработки заявки вам предоставят статус временной защиты Aufenthaltstitel – это не статус беженца. Разрешение на проживание не имеет столько ограничений, как статус беженца, и что важно, у вас остается также паспорт гражданина Украины.

Временная защита в Германии 2023: финансовая помощь

Центр занятости оказывает украинцам финансовую помощь. Сейчас она составляет €449 в месяц (на одного человека).

Однако если у вас большая семья, то на человека вы будете получать меньше – €409.

Когда будут проверять ваши данные, то обратят внимание на ваш статус (малообеспеченным, беременным и т.д. оказывают дополнительную денежную помощь).