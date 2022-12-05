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Факты / Україна / Общество

Как будут выключать свет на Закарпатье: график почасовых отключений на 5 декабря

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
лампочка
Фото: Unsplash

В Закарпатской области действует почасовой график отключения света.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

График отключения электроэнергии на Закарпатье 5 декабря 2022 года — читайте далее в материале.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть измены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 5 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

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