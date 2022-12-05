Как будут выключать свет в Ужгороде 5 декабря: графики отключений
В энергосистеме Украины до сих пор ощутимый дефицит электроэнергии. Именно поэтому на территории Закарпатской области продолжают действовать стабилизационные меры по потреблению света.
По состоянию на 5 декабря в Закарпатье действуют три очереди отключения электроэнергии и еще одна дополнительная очередь.
В облэнерго составил график отключений для потребителей, однако отмечают, что фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления.
А еще энергетики обещают оперативно оповещать население об изменениях в графиках отключений.
- 1 очередь — 00:00-01:00, 09:00-14:00, 17:00-21:00;
- 2 очередь — 07:00-11:00, 15:00-22:00;
- 3 очередь — 04:00-08:00, 12:00-16:00;
- Дополнительная очередь — 01:00-04:00, 08:00-12:00, 16:00-20:00
Графики почасовых отключений света в Ужгороде по каждой из очередей можно узнать по ссылке.
В дополнительную очередь Ужгород не попал.
Графики почасовых отключений электроэнергии в Закарпатской области были введены с понедельника, 31 октября.
Источник: Закарпаттяобленерго