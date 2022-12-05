Декабрь, 05 в 9:07

В энергосистеме Украины до сих пор ощутимый дефицит электроэнергии. Именно поэтому на территории Закарпатской области продолжают действовать стабилизационные меры по потреблению света.

По состоянию на 5 декабря в Закарпатье действуют три очереди отключения электроэнергии и еще одна дополнительная очередь.

В облэнерго составил график отключений для потребителей, однако отмечают, что фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления.

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А еще энергетики обещают оперативно оповещать население об изменениях в графиках отключений.

1 очередь — 00:00-01:00, 09:00-14:00, 17:00-21:00;

2 очередь — 07:00-11:00, 15:00-22:00;

3 очередь — 04:00-08:00, 12:00-16:00;

Дополнительная очередь — 01:00-04:00, 08:00-12:00, 16:00-20:00

Графики почасовых отключений света в Ужгороде по каждой из очередей можно узнать по ссылке.

В дополнительную очередь Ужгород не попал.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Закарпатской области были введены с понедельника, 31 октября.

Источник: Закарпаттяобленерго