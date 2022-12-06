Декабрь, 06 в 13:43

Телеканал ICTV к своему 30-летию вместе с dobro.ua и благотворительным фондом Соломенские котики провел всеукраинский аукцион, а на собранные средства приобрели для саперов 45 комплектов для разминирования украинских территорий.

Организовали сбор помощи в необычном формате – украинцы донатили с возможностью получить подарок от звезд телевидения.

Канал предлагал зрителям принять участие в розыгрыше звездных лотов.

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Разыгрывали билеты на концерт Дизель шоу, счастливую вышиванку Александры Кучеренко, принесшую Мисс Украина встречу с будущим мужем, легендарные марки с подписью Стаса Боклана, онлайн-встречу с ведущим шоу Холостяк Григорием Решетником.

Поддержали аукцион также ведущие ICTV Елена Фроляк, Андрей Ковальский, Оксана Соколова, Константин Стогний, Оксана Гутцайт и даже министр обороны Алексей Резников.

В каждом комплекте для саперов собраны все необходимые инструменты для разминирования: заточенные саперные лопатки, щупы, парахор, саперные кошки и т. п.

БФ Соломенские котики передал помощь саперам Государственной службы транспорта, Национальной полиции, ВСУ и ГСЧС.

– Настало такое время, когда мы не можем думать, что сегодня помогаем армии, завтра – работаем на восстановление, послезавтра – помогаем волонтерам, а потом – саперам. Надо все делать параллельно. Надо думать, что наступит мир – а он точно наступит – и нам захочется зайти в лес дальше, чем идет дорога. А все это будет заминировано, – говорит Елена Фроляк.

45 комплектов для разминирования: ICTV передал саперам помощь, собранную на аукционе / 4 фотографии

Согласно оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 185 тыс. кв. км усеяны остатками российских ракет и снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент.

Такая статистика ставит нас в один ряд с наиболее заминированными странами мира. Чтобы их обезвредить, нам понадобится около 10 лет, но вместе это можно сделать гораздо быстрее.

Недавно ведущий Надзвичайних новин на ICTV Константин Стогний вместе с неравнодушными украинцами передал медикам освобожденной Херсонщины реанимационное авто.

Фото: ICTV