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Факты / Україна / Общество

45 комплектов для разминирования: ICTV передал саперам помощь, собранную на аукционе

Валентина Летяк, редактор ленты
ICTV передав саперам допомогу

Телеканал ICTV к своему 30-летию вместе с dobro.ua и благотворительным фондом Соломенские котики провел всеукраинский аукцион, а на собранные средства приобрели для саперов 45 комплектов для разминирования украинских территорий.

Организовали сбор помощи в необычном формате – украинцы донатили с возможностью получить подарок от звезд телевидения.

Канал предлагал зрителям принять участие в розыгрыше звездных лотов.

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Разыгрывали билеты на концерт Дизель шоу, счастливую вышиванку Александры Кучеренко, принесшую Мисс Украина встречу с будущим мужем, легендарные марки с подписью Стаса Боклана, онлайн-встречу с ведущим шоу Холостяк Григорием Решетником.

Поддержали аукцион также ведущие ICTV Елена Фроляк, Андрей Ковальский, Оксана Соколова, Константин Стогний, Оксана Гутцайт и даже министр обороны Алексей Резников.

В каждом комплекте для саперов собраны все необходимые инструменты для разминирования: заточенные саперные лопатки, щупы, парахор, саперные кошки и т. п.

БФ Соломенские котики передал помощь саперам Государственной службы транспорта, Национальной полиции, ВСУ и ГСЧС.

– Настало такое время, когда мы не можем думать, что сегодня помогаем армии, завтра – работаем на восстановление, послезавтра – помогаем волонтерам, а потом – саперам. Надо все делать параллельно. Надо думать, что наступит мир – а он точно наступит – и нам захочется зайти в лес дальше, чем идет дорога. А все это будет заминировано, – говорит Елена Фроляк.

ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
ICTV передав саперам допомогу
45 комплектов для разминирования: ICTV передал саперам помощь, собранную на аукционе / 4 фотографии

Согласно оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 185 тыс. кв. км усеяны остатками российских ракет и снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент.

Такая статистика ставит нас в один ряд с наиболее заминированными странами мира. Чтобы их обезвредить, нам понадобится около 10 лет, но вместе это можно сделать гораздо быстрее.

Недавно ведущий Надзвичайних новин на ICTV Константин Стогний вместе с неравнодушными украинцами передал медикам освобожденной Херсонщины реанимационное авто.

Фото: ICTV

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