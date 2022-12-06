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Факты / Україна / Общество

Финансовый Рамштайн могут провести в первом квартале 2023 года – Шмыгаль

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется на проведение встречи в рамках финансового Рамштайна в первом квартале 2023 года.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилице.

— Относительно финансового Рамштайна – де-факто работа уже идет на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7, – сказал он.

Премьер отметил, что на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будет рассматриваться энергетическая, финансовая, военная и ядерная безопасность.

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— Если вы ожидаете, что это будет формализовано в круглый стол, то да — будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы увидим его уже в течение первого квартала следующего года, – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, все рабочие группы, которые сегодня работают, будут не реже одного раза в квартал презентовать политические достижения и договоренности финансового Рамштайна.

Осенью президент Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат финансовой поддержки Украины по примеру Рамштайна.

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