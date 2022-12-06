Декабрь, 06 в 15:33

Большинство стран мира продолжают поддерживать украинцев, которые в результате полномасштабной войны остались без дома или стали вынужденными переселенцами.

Американская организация HIAS начала новый проект денежной помощи для украинцев. HIAS действует через благотворительный фонд Право на защиту, который является единственным официальным представителем организации в Украине.

Кто сможет получить новую финансовую помощь от HIAS и как это сделать — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Что предполагает помощь

Денежная поддержка от HIAS составляет 6 660 грн на каждого члена семьи.

Кто может получить помощь

Ее могут получить пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области.

С ноября 2022 года на помощь также могут претендовать жители Харьковской области.

Обратиться за денежной помощью смогут не только люди, потерявшие жилье, бизнес или средства к существованию в результате военных действий на Киевщине, но и уязвимые семьи ВПО, которые переместились в Киевскую область.

Следовательно, получить денежную помощь могут следующие категории:

семьи переселенцев, переехавших за последние 30 дней;

домохозяйства, пострадавшие от обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи.

Организация HIAS также предоставляет денежную помощь переселенцам, которые переехали более 30 дней назад, но имеют низкий доход — менее чем 5 400 грн на человека в течение последних трех месяцев.

Такие ВПЛ могут получить выплаты при условиях:

в семье есть двое или более детей;

в семье есть лица с инвалидностью;

в семье есть пожилые люди (от 55 лет);

домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);

в составе семьи есть беременные женщины и женщины с младенцами до 2 лет.

Предпочтение отдается семьям ВПО, которые стали на учет в течение последнего месяца, даже если они не подпадают под вышеуказанные категории уязвимости.

Денежная поддержка не предоставляется тем семьям, которые уже получали выплаты от других международных организаций!

Как получить 6 660 грн

Нужно подать заявку в постоянном центре регистрации по адресу: г. Бровары, ул. Независимости, 5, в будни с 9:00 до 18:00.

В Киевской области также работают выездные бригады. За расписанием их работы можно следить в Telegram-канале.

Для регистрации должны присутствовать все члены семьи, включая детей.

При себе нужно иметь личные документы:

паспорт;

налоговый номер (на всех членов семьи, включая детей);

номер IBAN банковского счета (каждого совершеннолетнего члена семьи);

справку ВПЛ (при наличии).

Если кто-то в вашей семье принадлежит к одной из категорий уязвимости, необходимо иметь справку или документ, который это подтверждает.