Имеет радиус действия 1000 км: что известно о БпЛА Ту-141 Стриж, который мог ударить по аэродрому в Энгельсе
Утром 5 декабря 2022 года стало известно о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе (Саратовская область РФ). Именно оттуда взлетают российские бомбардировщики, которые запускают ракеты по территории Украины.
Вероятно, удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 Стриж, который мог беспрепятственно преодолеть почти 650 км над территорией РФ.
Что известно о беспилотнике Ту-141 Стриж и о его технических характеристиках, читайте в материале Фактов ICTV.
БПЛА Ту-141 Стриж: что известно
Это многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки Конструкторского бюро им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 Стриж.
Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе и состоял на вооружении ВВС ВС СССР с 1979 по 1989 год.
Беспилотник Ту-141 предназначается для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров (до 400 км) от линии фронта на трансзвуковых скоростях.
Летательный аппарат оснащен средствами фото-и инфракрасной разведки. Эта особенность позволяет использовать его при любых погодных условиях и в любое время суток.
По своим характеристикам БПЛА Ту-141 Стриж имеет довольно неплохие возможности по преодолению ПВО противника за счет своей скорости и возможности использования на малых и больших высотах.
Эти беспилотники очень трудно сбить ПВО, кроме того, они не выходят в эфир и не передают никакой информации.
Фотографирование происходит в закрытом режиме, а после возвращения Ту-141 в заданное место, оператор снимает фотоленту и передает ее в центр обработки информации.
Посадка Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части аппарата.
Интересно, что после начала вторжения РФ в Украину весной 2014 года Министерством обороны Украины было принято решение относительно повышения эффективности ведения авиаразведки и опытно-конструкторских работ по модернизации беспилотных летательных аппаратов Стриж, оставшихся в наличии.
Этот беспилотник способен развивать скорость свыше 1 000 км/ч и действовать в радиусе до 1 000 км. Вес аппарата — более 5 300 кг.
Технические характеристики
- Длина: 14,33 м
- Размах крил: 3,88 м
- Полный вес: 5 370 кг
- Максимальная скорость: 1 110 км / год
- Крейсерская скорость: 1 000 км / год
- Дальность полета: 1 000 км
- Высота полета (максимальная): 6 000 м
- Время полета: 54 мин
Фото: ВС ЗСУ