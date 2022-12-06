Декабрь, 06 в 12:38

Утром 5 декабря 2022 года стало известно о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе (Саратовская область РФ). Именно оттуда взлетают российские бомбардировщики, которые запускают ракеты по территории Украины.

Вероятно, удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 Стриж, который мог беспрепятственно преодолеть почти 650 км над территорией РФ.

Что известно о беспилотнике Ту-141 Стриж и о его технических характеристиках, читайте в материале Фактов ICTV.

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БПЛА Ту-141 Стриж: что известно

Это многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки Конструкторского бюро им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 Стриж.

Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе и состоял на вооружении ВВС ВС СССР с 1979 по 1989 год.

Беспилотник Ту-141 предназначается для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров (до 400 км) от линии фронта на трансзвуковых скоростях.

Летательный аппарат оснащен средствами фото-и инфракрасной разведки. Эта особенность позволяет использовать его при любых погодных условиях и в любое время суток.

По своим характеристикам БПЛА Ту-141 Стриж имеет довольно неплохие возможности по преодолению ПВО противника за счет своей скорости и возможности использования на малых и больших высотах.

Эти беспилотники очень трудно сбить ПВО, кроме того, они не выходят в эфир и не передают никакой информации.

Фотографирование происходит в закрытом режиме, а после возвращения Ту-141 в заданное место, оператор снимает фотоленту и передает ее в центр обработки информации.

Посадка Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части аппарата.

Интересно, что после начала вторжения РФ в Украину весной 2014 года Министерством обороны Украины было принято решение относительно повышения эффективности ведения авиаразведки и опытно-конструкторских работ по модернизации беспилотных летательных аппаратов Стриж, оставшихся в наличии.

Этот беспилотник способен развивать скорость свыше 1 000 км/ч и действовать в радиусе до 1 000 км. Вес аппарата — более 5 300 кг.

Технические характеристики

Длина: 14,33 м

Размах крил: 3,88 м

Полный вес: 5 370 кг

Максимальная скорость: 1 110 км / год

Крейсерская скорость: 1 000 км / год

Дальность полета: 1 000 км

Высота полета (максимальная): 6 000 м

Время полета: 54 мин

Фото: ВС ЗСУ