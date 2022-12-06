Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Крепче стали, сильнее любой стихии! Залужный поздравил с Днем ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Валерій Залужний

В День Вооруженных сил Украины, отмечаемый 6 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил подчиненных с профессиональным праздником.

В поздравлении он прежде всего упомянул всех, кто погиб за годы вооруженного противостояния с РФ.

– Эти мысли терзают мое сердце как главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в 9 лет. Это путь воинов, путь людей, обладающих смелостью и достоинством избрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния, – сказал он.

Залужный отметил, что горд бороться за свободу рядом с лучшими украинскими воинами:

Сейчас смотрят

– Крепче стали, ожесточеннее огня, сильнее любой стихии! Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира. Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу! – подытожил главнокомандующий.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2022 в открытках.

Фото: ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка