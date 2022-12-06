На Закарпатье контрабандисты хотели дронами переправить в Румынию 470 пачек сигарет

Декабрь, 06 в 15:15

На Закарпатье пограничники изъяли три беспилотника, которыми местные контрабандисты незаконно переправляли через границу в соседнюю Румынию сигареты.

Нелегальную операцию военнослужащие Мукачевского пограничного отряда прервали посреди ночи.

— Пограничникам отдела Вилок поступила информация от офицеров оперативно-розыскного отдела. Они, вместе с оперативниками, на окраине села Вербовец нашли место взлета трех дронов самолетного типа, — сообщила Фактам спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Контрабандисты запускали дроны в 11 километрах от государственной границы. Не на частной территории, а посреди поля. На месте взлета пограничники застали только одного дельца.

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— Оперативники устанавливают всех, кто ему помогали. Потому что самостоятельно развернуть эту деятельность он не мог. На месте не было машины, – добавляет Леся Федорова.

Вместе с тремя беспилотниками, готовыми к взлету, пограничники изъяли сменные батареи к дронам, пульты управления и ноутбук с обозначенным на нем маршрутом полета.

А также три пакета сигарет без акцизных марок. Дроны должны были перевезти в Румынию 470 пачек сигарет. Это почти один ящик.

— Мужчину, который пытался доставить контрабандный табак в Румынию, задержали. Уведомление об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УКУ Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, направили в Нацполицию, — сообщает спикер.

За это мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов граждан.

Кроме того, гражданским во время военного положения запускать дроны запрещено. За это нарушение тоже предусмотрена ответственность.