Декабрь, 06 в 13:15

В Украине в очередной раз обновили перечень общин, на основании которого внутренние переселенцы получают помощь от государства. Речь идет об общинах, расположенных в зонах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве напомнили, что этот перечень не является фиксированным и периодически актуализируется.

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В настоящее время в обновленный перечень вошла 331 территориальная община в 9 областях Украины. Это на шесть общин больше, чем было по состоянию на конец ноября (тогда речь шла о 325 общинах).

Это территориальные общины в: Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19) и Черниговской (4) областях.

В Запорожской области в список добавились две общины: Вольнянская городская территориальная община и Петро-Михайловская сельская территориальная община.

В Херсонской области добавились четыре общины в Бериславском районе: Высокопольская поселковая, Кочубеевская сельская, Нововоронцовская поселковая и Новоалександровская сельская территориальные общины.

Все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из этих общин гарантированно получат ежемесячную помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн – для всех остальных.

Перечень общин формируется по согласованию с Министерством обороны Украины, а также на основании предложений областных и Киевской городской военных администраций.

При определении общин, которые могут войти в перечень, учитываются три ключевых критерия: они должны находиться на временно оккупированных территориях; на территориях, которые сейчас заблокированы или находятся в окружении; на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

– Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию, — посоветовали в министерстве.

Как известно, помощь от государства для внутренне перемещенных лиц начисляется три раза в месяц. Каждый переселенец может получить выплату раз в месяц.