Декабрь, 06 в 14:41

Германия входит в те страны, которые после полномасштабного вторжения России в Украину приняли наибольшее количество наших беженцев.

Стоит отметить, что если вы планируете выезжать из Украины, то согласно новым правилам, по внутреннему паспорту пересекать границу можно только в исключительных случаях (если вы едете из зоны боевых действий и не можете оформить загранпаспорта).

Как получить статус беженца в Германии – читайте в материале.

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Юрист Александр Моргун отмечает, что для того чтобы получить статус беженца, нужно будет в пункте пропуска попросить международную защиту и заполнить специальное заявление (о предоставлении международной защиты).

Для этого вам надо предоставить загранпаспорт и свидетельства о рождении детей (если они есть). После получения заявления вам следует ехать в рецепционный лагерь.

После получения статуса беженца у вас будет возможность официального трудоустройства, медицинская помощь, бесплатные языковые курсы, помощь в поиске жилья и денежная помощь.

Однако ждать статуса беженца придется долго. Каждое дело рассматривается индивидуально.

Получить временный статус гораздо легче и выгоднее в Германии. Ведь украинцы, оформившие статус временной защиты в ЕС (не путать со статусом беженца), теперь смогут оставаться в Европе до 2024 года.

Как сообщалось ранее, статус лиц, нуждающихся под временной защитой, позволял гражданам Украины находиться в странах ЕС, в том числе и в Германии, до одного года с возможностью пролонгации, если ситуация в Украине не улучшится.

Так вот, теперь статус будет продлен до 2024 года. Кстати, украинцы, оформившие статус нуждающегося во временной защите, могут на короткий срок без проблем возвращаться в Украину (до 30 дней).

Как получить статус беженца в Германии в 2023

Если вы пересекали границу не на машине, то для того чтобы получить статус беженца, вам следует обратиться в центр (его адрес на месте прибытия вам подскажут волонтеры).

Затем нужно пройти интервью, заполнить форму и подать заявку на получение статуса беженца.

После этого вы получаете:

право на медицинскую помощь;

доступ к образованию для детей;

доступ к работе;

право на брак;

право денежной помощи (ежемесячно).

Важно, что беженцы из Украины, получившие такой статус в Германии, будут получать больше на 40-50 евро пособия с 2023 года:

одинокие взрослые — 502 евро в месяц;

родители-одиночки – 502 евро в месяц;

дети до 5 лет – 318 евро в месяц.

Кроме того, вынужденным переселенцам в некоторых случаях покрывают аренду жилья (примерно более 500 евро в месяц за человека).